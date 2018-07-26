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Счастье ближе, чем ждали. Уже в этом году построят дом для салехардских медиков
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Счастье ближе, чем ждали. Уже в этом году построят дом для салехардских медиков 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Салехарде работы по строительству дома для бюджетников идут с опережением графика, при этом все технологические процессы строго соблюдаются. В трёхэтажном здании будут 38 квартир.
Сейчас объект готов на 72%: возведены стены, перекрытия, завершены работы по устройству перегородок, установлены оконные блоки, смонтированы лестничные марши и площадки, возведена кровля, выполняются работы по инженерному обеспечению объекта. Больше чем на половину выполнено и утепление фасада здания. По словам строителей, теплое ямальское лето способствует тому, чтобы работа двигалась быстрее. Сейчас на объекте трудятся 43 человека разных строительных специальностей. Строители планируют ввести объект уже в конце 2018 года, а не как планировалось — в сентябре 2019 года.
«После получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, департамент имущественных отношений проведет процедуру регистрации объекта в собственность округа, чтобы затем передать его в ведение департамента здравоохранения региона под размещение работников. Квартиры укомплектованы всем необходимым как в бытовом плане, так и в рамках технических регламентов безопасности. Каждая квартира будет иметь свой санузел, кухню и спальное помещение», — рассказал руководитель Дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО Андрей Галанский.
Обеспечение докторов и медицинских работников комфортным служебным жильём является одним из направлений целого комплекса региональной поддержки для формирования качественной системы здравоохранения в округе, — сообщает пресс-служба главы региона.
ИА Север-Пресс: последние новости
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