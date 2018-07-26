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Николай Николаев: «Деньги дольщиков на эскроу-счетах — колоссальный инвестиционный ресурс»
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Николай Николаев: «Деньги дольщиков на эскроу-счетах — колоссальный инвестиционный ресурс» 

АСН-Инфо 2 часа назад
Фото: АСН-Инфо
Депутат Госдумы Николай Николаев считает, что поправки в 214-ФЗ в части страхования средств дольщиков до 10 млн руб. инициируют появление новой целевой аудитории для банков.
«Деньги дольщиков, размещенные на эскроу-счетах, и защищенные в диапазоне до 10 млн руб. (в отличие от обычных вкладов, застрахованных в АСВ всего на 1,4 млн руб.) — это колоссальный инвестиционный ресурс!» — так отозвался депутат о новых правилах долевого строительства депутат на Всероссийском совещании «Новеллы законодательства о долевом строительстве», прошедшем 25 июля. По мнению Николаева, одного из авторов поправок в 214-ФЗ, сегодня есть множество граждан, пострадавших от разорения десятков коммерческих банков. Данная категория вкладчиков и другие относительно состоятельные россияне, по мнению депутата, представляют собой целевую аудиторию банков, участвующих в сопровождении застройщиков в соответствии с обновленным законодательством о долевом строительстве.
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