Жителей Новосибирска продали вместе с домом

Жители Новосибирска , которых «продали» в качестве «обременения» вместе со старинным домом, выиграли суд у собственника. Об этом сообщает НДН.инфо.

Деревянное здание, построенное в 1917 году, находилось в собственности местного Облпотребсоюза. Организация продала дом компании ООО «РОМБПРИС» за пять тысяч рублей, а жильцам придали статус обременения. После этого дом неоднократно перепродавали, в последний раз — за 50 миллионов рублей.

Собственник пытался через суд выселить из дома всех жильцов — десять семей. Однако суды признавали, что граждане сохраняют право пользования квартираим. Затем собственник предъявил жильцам иски о понуждении к заключению договоров коммерческого найма, причем условия оказались «кабальными». Если бы наниматели не смогли платить, их бы выселили, дом снесли, а земле в центре города нашли бы другой применение.

Жильцы в ответ подали встречные иски о признании права социального найма: квартиры были получены по советским ордерам, поэтому изменение собственника не влияет на тип найма.

В итоге суд встал на сторону жильцов и удовлетворил их требования. В инстанции подчеркнул, что собственник «заведомо приобрел дом с обременениями по заниженной цене», а теперь пытается переложить убытки на жильцов.