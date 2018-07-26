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Регионы получат неиспользуемую военную недвижимость
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Регионы получат неиспользуемую военную недвижимость 

АСН-Инфо 58 минут назад
Фото: АСН-Инфо
Госдума приняла закон о безвозмездной передаче субъектам РФ и муниципальным образованиям военного недвижимого имущества, которое более не используется по назначению. Об этом сообщают «РИА Новости».
Документ предоставляет возможность передавать высвобождаемое военное имущества в собственность регионов и муниципальных образований. При этом передача военной недвижимости предусмотрена с одновременной передачей земельных участков, на которых она расположена. Передача недвижимости без земельного участка законом запрещена. Законом также предусмотрено предоставление из федерального бюджета трансфертов на содержание переданного имущества. Их объём будет определяться законом о федеральном бюджете, а правила предоставления — правительством РФ.
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