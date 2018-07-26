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Права 26 тыс. обманутых дольщиков восстановлены на Кубани с ноября 2017 г
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Права 26 тыс. обманутых дольщиков восстановлены на Кубани с ноября 2017 г 

РИА Недвижимость 56 минут назад
КРАСНОДАР, 26 июл — РИА Новости. Права 26 тысяч обманутых дольщиков в Краснодарском крае восстановлены за период с ноября прошлого года по июль 2018 года, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.
"С ноября прошлого года в крае восстановлены права порядка 26 тысяч обманутых дольщиков. Еще более трех тысяч человек получат квартиры в Краснодаре и Новороссийске в результате реализации заключенных сегодня соглашений с инвесторами", — говорится в сообщении. Уточняется, что на подписании присутствовали заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По данным краевых властей, масштабная работа по восстановлению прав дольщиков началась в регионе в конце прошлого года. По итогам личного приема граждан, который провели Андрей Кикоть и Вениамин Кондратьев, в регионе прошли масштабные проверки. «Нам удалось совестными решениями стабилизировать ситуацию. Когда эти дома строились, их никто не контролировал, никто не вникал в проблемы людей. Спустя столько времени гораздо сложнее и дороже восстановить права. Но 26 тысяч дольщиков получат свои квартиры», — приводятся слова губернатора в сообщении.
Уточняется, что 24 апреля 2018 года был принят закон Краснодарского края о защите прав пострадавших участников долевого строительства. В нем продуман механизм, позволяющий принудительно изымать недостроенные объекты вместе с земельными участками и передавать их новым инвесторам и застройщикам, которые имеют возможность и желание завершить строительство. Власти региона планируют начать работу по реализации закона в сентябре.
Как добавили в ведомстве, в ходе встречи были подписаны соглашения между Краснодаром и Новороссийском и инвесторами, что позволит достроить ряд проблемных домов в муниципалитетах. В результате реализации соглашений квартиры получат более трех тысяч человек.
Согласно подписанным документам, ЖК «Суворовский», «Суджук-Кале», ЖК «Посейдон» и ЖК «Одиссей» в Новороссийске будет достраивать ООО «Акстрой», завершать возведение жилого комплекса по улице Домбайской в Краснодаре — ООО «СпецСтройКубань», строительство краснодарских ЖК «Мир», «Луч» и «Заря» завершит компания «ИНСИТИ», а «ТелекомСтрой» отвечает за окончание строительства ЖК «Мультиплекс Кино».
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