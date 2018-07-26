ФСК «Лидер» намерена сдать долгострои в Жуковском и Раменском в 2019 году

МОСКВА , 26 июл — РИА Недвижимость. ФСК «Лидер» планирует достроить два проблемных жилых комплекса в подмосковных Жуковском Раменском до конца 2019 года, рассказал РИА Недвижимость в четверг руководитель проектов компании Иван Бажин.

Изначально строительством ЖК «Раменский» и ЖК «Гагаринский» (Жуковский) занималась компания «Гарантия-строй», которая не смогла выполнить свои обязательства перед более чем 3 тысячами дольщиков. ФСК в 2017 году стала новым инвестором проектов, пообещав вложить в достройку 11 домов около 4,5 миллиарда рублей.

"Мы обследовали объект в Жуковском и не получили ни одного листа документации по этому объекту. Мы подготовили документацию на основании обследования, прошли экспертизу. Сейчас мы достраиваем объект. Срок ввода в эксплуатацию — первый квартал 2019 года", — рассказал Бажин.

По его словам в ЖК «Раменский» ситуация более тяжелая.

"Если в Жуковском 700 обманутых дольщиков, то в Раменском порядка 2,6 тысячи обманутых дольщиков. Первый корпус мы планируем сдать в сентябре-октябре этого года. Оставшиеся девять корпусов мы сдадим до конца следующего года", — рассказал Бажин.