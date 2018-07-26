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ФСК «Лидер» намерена сдать долгострои в Жуковском и Раменском в 2019 году
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ФСК «Лидер» намерена сдать долгострои в Жуковском и Раменском в 2019 году 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Недвижимость. ФСК «Лидер» планирует достроить два проблемных жилых комплекса в подмосковных Жуковском и Раменском до конца 2019 года, рассказал РИА Недвижимость в четверг руководитель проектов компании Иван Бажин.
Изначально строительством ЖК «Раменский» и ЖК «Гагаринский» (Жуковский) занималась компания «Гарантия-строй», которая не смогла выполнить свои обязательства перед более чем 3 тысячами дольщиков. ФСК в 2017 году стала новым инвестором проектов, пообещав вложить в достройку 11 домов около 4,5 миллиарда рублей.
"Мы обследовали объект в Жуковском и не получили ни одного листа документации по этому объекту. Мы подготовили документацию на основании обследования, прошли экспертизу. Сейчас мы достраиваем объект. Срок ввода в эксплуатацию — первый квартал 2019 года", — рассказал Бажин.
По его словам в ЖК «Раменский» ситуация более тяжелая.
"Если в Жуковском 700 обманутых дольщиков, то в Раменском порядка 2,6 тысячи обманутых дольщиков. Первый корпус мы планируем сдать в сентябре-октябре этого года. Оставшиеся девять корпусов мы сдадим до конца следующего года", — рассказал Бажин.
ФСК «Лидер» занимается строительством жилья в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти, а также Калужской области. Компания занимает шестое место среди российских застройщиков по объему текущего строительства жилья. В 2016 году девелопер приобрел «Домостроительный комбинат №1» (ДСК-1), став одним из крупнейших производителей домостроительных панелей в России.
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