Станислав Лобанов, Millhouse: доходные дома будут популярны

О месте доходных домов на современном российском рынке жилья «Вести. Недвижимость» рассказал директор по маркетингу управления недвижимости компании Millhouse Станислав Лобанов.

— Что значит понятие современный «доходный дом»?

— Идеологически современные доходные дома мало чем отличаются от своих предшественников. Суть та же — отдельный дом или секция с возможностью долгосрочной аренды (от 6 месяцев) и дополнительными сервисами от управляющей компании. Разве что сегодня ими владеют не частные лица, а профессиональные игроки рынка. А вот с точки зрения качества и удобства, современные доходные дома существенно опережают не только своих предшественников, но и многие новостройки схожего класса, где квартиры выставляются на продажу. Если инвестор начинает подобный проект, «жить ему с ним» минимум пять-семь лет. Это на долгосрочную перспективу, соответственно, таким вещам, как-то: планировка, отделка, меблировка, сервис, репутация — уделяется очень большое внимание. Аренда в таких проектах дает возможность жить как дома, не привязываясь к конкретной локации на всю жизнь, что весьма практично для современного мобильного поколения.

— Какова ситуация на рынке аренды в доходных домах?

— В большинстве мегаполисов мира рынок доходных домов уже сложился. У нас этот бизнес только набирает популярность. Большой вклад в развитие доходных домов вносит единый институт развития в жилищной сфере ДОМ. РФ . Также некоторые девелоперы выводят на рынок объекты в формате апарт-отелей или малоквартирных домов. Необходимость в таких проектах обуславливается тем, что большая часть арендного бизнеса продолжает находится в теневом секторе, где существует множество рисков для арендаторов. К примеру, собственник, который в любой момент может попросить съехать несмотря на договор и без объяснения причин. В случае с доходным домом от понятной компании, которая дорожит репутацией, подобные риски отсутствуют.

— Кто арендаторы таких проектов?

— Как показывает мировая практика, большим потенциалом обладает корпоративный сектор. Сотрудничество с профессиональным игроком для любой международной или локальной компании гораздо проще, удобнее и, зачастую, выгоднее, чем с частным сектором. В Москве большинство проектов, реализуемых как доходные дома, представлены бизнес-классом. Небольшие форматы выбирает преимущественно поколение миллениалов.

Это деловые, мобильные молодые люди с активной жизненной позицией, которые не хотят связывать себя с определенной локацией или обживаться в одном месте. При этом для них важен уют, чистота и хороший сервис. Семейные люди выбирают уже двух— или трехкомнатные квартиры.

— В чем заключается разница между арендой в доходном доме от аренды у частного лица?

— Даже несмотря на то, что рынок аренды становится более цивилизованным, заключаются грамотные договоры, от неадекватного собственника не защитит ни документ, ни риелтор. Если частный арендодатель принял для себя решение выселить арендатора или почувствует, что продешевил, вряд ли его удастся остановить. В свою очередь аренда у профессиональной компании, дорожащей своей репутацией, дает большую уверенность в завтрашнем дне и прозрачность сделки.

В доходном доме, первое в чем выигрывает арендатор — это отсутствие комиссии за сделку. Арендатор платит только за первый месяц аренды, а также депозит, который возвращается, когда тот съезжает. Ну и конечно, отсутствует риск необоснованного и внезапного поднятия ставки.

Еще одно отличие заключается в подходе к управлению и обеспечению комфорта проживания. В доходных домах его можно сравнить с уровнем качественного отеля.

— В арендном доме арендатор получает дополнительный сервис. Что туда входит?

— Уровень чувствуется на этапе просмотров. Для сравнения, когда потенциальный арендатор собирается снять квартиру даже от ста тысяч рублей в месяц, в 99% случаев общение идет через риелтора, который назначает удобное для себя время. Бывает и так, что на показах присутствуют еще 3-4 клиента, могут быть торги за лот. Далеко не всегда озвучиваются все минусы объекта или собственника. В доходных домах такого не будет. Как и при покупке квартиры все показы проводятся профессиональными менеджерами для каждого клиента отдельно, озвучиваются сразу все условия проживания, а также на месте можно посмотреть несколько вариантов квартир и подобрать наиболее подходящий.

После заселения арендатору становятся доступны бытовые сервисы К примеру, в случае поломки или при необходимости настройки чего-либо не нужно искать мастера, дозваниваться хозяину и ждать, когда он пришлет кого-то. В доходных домах работает принцип «одного окна», где ответственный за решение подобных вопросов управляющий, оперативно организует инженерные службы. При этом качество этих услуг и своевременность их выполнения будет на высоком уровне, так как на кону стоит репутация собственника доходного дома. Плюс у доходных домов всегда предусмотрены дополнительные опции, к примеру, аренда парковочного места или возможность за дополнительную плату заказать уборку, няню.

— А есть все-таки какие-то минусы у такой аренды?

— Аренда в доходных домах схожих по параметрам и локации с частным секатором зачастую дороже на 10-15%. Но при этом у собственника доходного дома, получаешь более высокое качество отделки, ремонта и мебели, которые приводятся в первоначальное состояние перед заездом нового арендатора. В частном секторе косметический ремонт после каждого арендатора делают в крайне редких случаях.

— Получается, что арендатор всегда въезжает в «новую квартиру»?

— Да, подчеркну, доходные дома — это бизнес, который работает по определенным стандартам. В арендном доме перед заездом каждого нового арендатора, мы проводим оценку квартиры, соответствует ли она принятым стандартам. В наших интересах, чтобы люди, которые пожили в арендованной квартире, после обратились в офис продаж и захотели купить уже собственное жилье.

— И сколько же стоит жилье в арендном доме?

— На стоимость аренды влияют метраж, локация, класс дома, уровень отделки и меблировки квартир. В среднем от тысяч рублей. за месяц аренды за студию в доме бизнес-класса и от 130 тысяч рублей за двухкомнатную квартиру в доме премиум-класса.

— На какой срок заключаются договоры аренды?

— Каждая компания здесь устанавливает свои правила, руководствуясь экономической целесообразностью. Если говорить именно о доходных домах, а не апартаментах, доступных в аренду при отелях, то срок примерно от 6 месяцев. В доходном доме в Сколково квартиры предлагаются на срок от 11 месяцев.

— Какую перспективу для доходных домов вы видите? Может ли случится, что аренда от частников исчезнет?

— Аренда в доходных домах популярна практически во всех крупных мегаполисах, где сосредоточена деловая активность, располагаются штаб-квартиры крупных компаний и корпораций или их филиалы. Москва не отстает в этом плане. Первые проекты современных доходных домов показали, что формат востребован.

Что касается аренды от частных собственников, то пока законодательство позволяет, ничего с этим рынком не случится. Да и предложение в доходных домах еще не дает конкурировать с частным сектором ни по объему, ни по стоимости. Низкобюджетные варианты или квартиры с дисконтом по сравнению с доходными домами, аренда через друзей и знакомых, специфические по своей концепции предложения — на все это будет находиться свой клиент.