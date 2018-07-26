Ростовские власти приняли дополнительные меры поддержки обманутых дольщиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл — РИА Новости . Дополнительные меры поддержки пострадавших участников долевого строительства утверждены в Ростовской области , соответствующие поправки в областной закон внесли депутаты регионального парламента в четверг.

Одна из поправок расширяет существующие льготы для застройщиков, которые хотят помочь обманутым дольщикам. Так, областным законом установлено, что застройщик получает земельный участок без торгов, при условии, что он предоставит обманутым дольщикам 4 тысячи квадратных метров жилья, построив при этом 20 тысяч квадратных метров нового жилья.

При этом большие недостроенные дома остались только в Ростове, поэтому данная мера поддержки не работает в других районах. Было принято решение внести изменения, которые дают право инвестору на аренду земельного участка без проведения торгов в любом муниципалитете, кроме Ростова, при завершении строительства одного проблемного многоквартирного дома и постройке одного нового.

Второй поправкой устанавливается возможность предоставления объединениям участников долевого строительства (ЖСК) субсидии на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью строительной готовности — 65% и более. Субсидия будет идти на разработку сметной документации, прохождение экспертизы и завершение строительства.

Этот механизм применялся только на шахтерских территориях, он себя хорошо зарекомендовал, и губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил распространять этот опыт на весь регион. Ранее губернатор также сообщал РИА Новости, что в середине весны текущего года был принят новый закон, согласно которому обманутым дольщикам в области будут отдавать 5% возводимого жилья.

"У нас появились застройщики, которые встали в очередь… Данный механизм позволяет мне с уверенностью говорить, что динамика решения этой проблемы, начиная с второй половины 2018 года и далее, будет очевидной", — отметил Голубев.

В настоящее время в области насчитывается 68 недостроенных объектов в десяти муниципалитетах региона. Ожидается, что до конца года будет достроено 14 домов.

Другие новости региона читайте здесь >>