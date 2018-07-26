Президент ФСК «Лидер» опроверг информацию СМИ о финансовых проблемах компании

Финансово-строительная корпорация «Лидер» не имеет финансовых проблем, связанных с введением в эксплуатацию своих жилых комплексов. Об этом Агентству городских новостей « Москва сообщил президент компании Владимир Воронин

«Нападки в СМИ, наверное, связаны с конкурентами. У меня даже есть определенные подозрения, но я сейчас не хочу говорить, наша служба безопасности это дело ведет. Если честно, то я испытываю гордость за компанию, потому что за 13 лет люди не нашли ни одного просроченного дома от ФСК «Лидер» и наших компаний», — сказал В. Воронин.

В пресс-службе ФСК «Лидер» также уточнили, что компания все свои объекты сдает в срок. «Только в июле было введено в эксплуатацию пять домов общей площадью около 250 тыс. кв. м. ФСК „Лидер“ регулярно проходит все налоговые проверки и вся деятельность компании ведется строго в соответствии с действующим законодательством РФ », — отметили там.

По словам В. Воронина, большое количество юридических лиц, которые входят в состав корпорации, связано с внутренней стратегией компании. «Еще до введения новых поправок в ФЗ-214 мы придерживались тактики проектного финансирования и под каждый проект открываем отдельные юридические лица. Данная информация является открытой и доступной, поскольку содержится в проектных декларациях, размещенных на сайте корпорации, и покупатели квартир имеют возможность в любое время с ними ознакомиться», — пояснил он.

В пресс-службе уточнили, что, например, ООО «Развилка» является застройщиком UP-квартала «Римский», ООО «Акколада лэнд» — застройщик UP-квартал «Скандинавский», ООО «Нега Юг» создан для строительства «Столичный квартал» ( Геленджик ), ООО «Сигналстройгрупп» — ЖК «Поколение».

«Все свои проекты ФСК «Лидер» реализует по закону об участии в долевом строительстве. Кроме того, действующее законодательство требует работать по формуле: один застройщик вправе строить в рамках только одного проекта планировки. ФСК «Лидер» возводит проекты корпорации преимущественно на собственные средства и средства участников долевого строительства. Единственный кредит в размере 2,7 млрд руб. был взят под реализацию московского проекта дома премиум-класса «Дыхание». В настоящее время дом полностью построен (был введен в эксплуатацию в 2017 г.). Кредит обслуживается и погашается в соответствии с графиком. Из общей суммы кредита задолженность в остатке — 1,8 млрд руб.», — добавили в пресс-службе.

Ранее в СМИ сообщили, что ФСК «Лидер» начала испытывать проблемах с возведением своих жилых комплексов, и что в ЖК «Домодедово парк» и «Первый Андреевский» задержки сроков сдачи домов составляют от трех месяцев до года. Также, согласно сообщениям СМИ, деятельностью корпорации заинтересовалась одна из правоохранительных структур.