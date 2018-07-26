На пустыре около «Спортмастера» на Ипподромской начали строить жилые высотки

На долго пустовавшей огороженной площадке возле «Спортмастера» на улице Ипподромской в Октябрьском районе Новосибирска появилась строительная техника — здесь начали строить новый жилой комплекс.

Сейчас на площадке идут подготовительные работы. Паспорта объекта корреспондент НГС на ограждении не обнаружил, но, по данным мэрии, 29 мая разрешение на строительство здесь жилого дома получила компания «ЖК ул. Шевченко». По информации «Контур. Фокус», эта компания принадлежит ООО «Солвекс» и владельцу ТГ «Левобережный» Владимиру Кальченко , а руководит застройщиком новосибирский девелопер Владислав Крючков

В офисе девелопера на запрос НГС не ответили, но для будущего жилого комплекса уже создан сайт с информацией о строительстве. В частности, предполагается, что на участке между Ипподромской, зданием «Спортмастера» и жилыми домами на Ипподромской, 8 и Шевченко, 17 построят 5 домов: четыре 25-этажных и один 18-этажный. В мэрии не уточнили параметры первого дома.

Всего в пяти домах планируют построить 879 квартир и 432 парковки, ещё 131 машино-место будет расположено на территории. Кроме того, в домах будут индивидуальные кладовые, а первые этажи займут коммерческие помещения с входами со стороны улицы Ипподромская, указано на сайте проекта.

Построить все дома по проектной декларации должны к середине 2026 года.

Среди документов на сайте проекта также опубликован договор аренды земли, из которого следует, что впервые этот участок передали для строительства торгового центра в 2006 году компании «Техно-инвест». Впоследствии договор несколько раз продлевался и менял наименование арендаторов.

Указанный пустырь на Ипподромской площадью больше 31,2 тысячи кв. м — один из двух оставшихся неосвоенными в этой части магистрали. За ним также пустует участок площадью 9,1 тысячи кв. м, предназначенный для строительства автостоянки.

Ранее одна из компаний Владислава Крючкова построила комплекс на улице Ипподромская, 8, а по соседству компания «Дом-Строй» реализует проект «Флотилия». Ближе к улице Кирова в том же квартале компания «РимЭлитСтрой» возводит «Римский квартал».

Девелопер Владислав Крючков известен в Новосибирске не только домами: весной одна из его компаний начала строительство небольшого бизнес-центра возле «Ауры».