Рынок ипотеки в Нижегородской области поделен — Рогозин

По его словам, ипотека как раз будет одним из драйверов развития банка в ближайшей перспективе. «Сейчас наша доля в регионе составляет около 2%, и мы планируем удвоить ее, — рассказал банкир. — Учитывая, что кредитные учреждения сегодня предлагают примерно одинаковые ставки, мы будем стремиться работать резче и быстрее, чтобы удовлетворить максимум потребностей клиента».

Рогозин напомнил, что с 1 января 2019 года «Открытие» объединится с «Бинбанком» (имеет 11 офисов в регионе), получит его сеть отделений и лучшие продукты.

Также он высказал свое мнение о том, как отразятся на рынке вступившие в силу с 1 июля поправки к закону 214-ФЗ.

«Конечно, малым и средним застройщикам станет работать намного сложнее, рынок будет почищен от слабых игроков, — считает банкир. — Тем не менее, на мой взгляд, мы движемся в правильном направлении. Лучше иметь достроенные дома и не иметь обманутых дольщиков. Кто-то опасается, что вырастут цены на квартиры. Возможно, это и произойдет. Но ведь есть ФАС , который должен следить за ситуацией. Также есть уровень покупательской способности; дорогое жилье просто будут хуже покупать. Поэтому в целом закон полезный, хотя и требующий, как я считаю, некоторых доработок. В частности, поправки не говорят, как должен реагировать банк в случае нарушений условий застройщиком».

Ранее сообщалось, что почти на 57% увеличилось количество ипотечных кредитов, взятых нижегородцами в январе — мае.

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