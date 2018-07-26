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Проданные вместе с домом жильцы выиграли суд у собственника
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Проданные вместе с домом жильцы выиграли суд у собственника 

Ридус 2 часа назад
Жители, которых продали вместе с домом в центре Новосибирска, выиграли дело у нового собственника. Об этом рассказал адвокат, представляющий интересы ответчицы (одной из проживающих) Юлии Якуненко, Антон Железняк на своей странице в Facebook.
По словам адвоката, ордера на квартиры в этом доме выдавались местной администрацией еще в советское время.
«В 2003 году суд признал за Облпотребсоюзом право собственности на дом, после чего Облпотребсоюз немедленно его продал другому юрлицу. Последнее обратилось в Мэрию и получило бесплатно в собственность земельный участок под домом. Понятно, что интерес был не в бараке столетней давности, а именно в земельном участке в центре города. Затем дом еще несколько раз перепродавался, при этом никого особо не интересовало, что в доме продолжают жить 10 семей», — отметил Железняк.
Попытки компании-собственника подать иски об их выселении успехом не увенчались. И компания предъявила к проживающим иски о понуждении к заключению договоров коммерческого найма на кабальных условиях. Замысел был в том, что жильцы платить не станут, договоры можно будет расторгнуть, их выселить, барак снести и получить земельный участок под застройку в центре мегаполиса, рассуждает адвокат.
Защита предъявила встречные иски о признании права пользования жилыми помещениями по договорам социального найма. Основанием стало то, что квартиры предоставлялись в период действия ЖК РСФСР. В результате по первому делу суд отказал в иске собственнику и удовлетворил встречные исковые требования жильцов.
«Особенно порадовал вывод суда о том, что истец (собственник) заведомо приобрел дом с обременениями по заниженной цене, а нынешним иском пытается переложить убытки, вызванные этим фактом на жильцов. Ждем апелляцию», — заключил адвокат.
Собственники фактически не содержат дом на Октябрьской, 6, не имеющий даже туалета, сообщает «Тайга.инфо». Жильцам приходится пользоваться платными удобствами в соседнем здании. Людей сейчас пытаются обязать оплачивать коммерческую аренду жилья. Причем суммы сравнимы с рыночной арендой комнат и квартир в благоустроенных домах Новосибирска.
О том, что дело было рассмотрено и собственнику отказали в удовлетворении его требований, сегодня изданию сообщил сын Юлии Якуненко Александр. «Был суд, признали соцнайм маме. Но она (директор компании-истца Светлана Андрусова — прим. „Тайги.инфо“) на всех жильцов подала. Суды будут дальше еще», — рассказал собеседник.
Люди по-разному пытаются решить жилищный вопрос. «Ридус» рассказывал, что россияне все чаще берут потребительские кредиты, чтобы потратить их на первый взнос по ипотеке.
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