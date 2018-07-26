На Кубани прокуратура помогла сократить список проблемных домов дольщиков до 498 объектов

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Количество проблемных домов дольщиков в Краснодарском крае после вмешательства прокуратуры сократилось за погода на 121, до 498 объектов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Там подчеркнули, что масштабная работа по обеспечению законности в сфере строительства многоквартирных домов с привлечением средств граждан проводилась при координации прокуратуры. Она была начата после совместного приема граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, который провели в ноябре прошлого года заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть и губернатор края Вениамин Кондратьев

"Его итоги показали масштабы данной проблемы в крае, которые оказались гораздо больше тех, что значились в официальном реестре обманутых дольщиков", — отметили в Генпрокуратуре. Вместе с властями края прокурорами были выработаны меры для работы с застройщиками, чтобы остановить рост числа прекращенных строительств многоквартирных домов и предупреждать самовольное строительство. Как отметили в Генпрокуратуре, отслеживание ситуации было организовано буквально в ручном режиме.

После приема граждан, проведенного прокурорами всех городов и районов Кубани совместно с главами муниципальных образований, и на горячие линии было получено более 640 жалоб. Перечень проблемных многоквартирных домов, где дольщики не получили в срок квартиры, вырос с 47 до 619 объектов.

По итогам дополнительных мер, принятых прокурорами совместно с властями края и правоохранительными органами , из перечня был исключен 121 объект: 56 домов достроены и введены в эксплуатацию, а 65 оказались заложниками формальных проблем в виде административных барьеров. В результате восстановлены права 26 тыс. граждан, к концу года ожидается завершение строительства еще 47 объектов.