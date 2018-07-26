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На Кубани прокуратура помогла сократить список проблемных домов дольщиков до 498 объектов
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На Кубани прокуратура помогла сократить список проблемных домов дольщиков до 498 объектов 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ВК Пресс
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Количество проблемных домов дольщиков в Краснодарском крае после вмешательства прокуратуры сократилось за погода на 121, до 498 объектов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
Там подчеркнули, что масштабная работа по обеспечению законности в сфере строительства многоквартирных домов с привлечением средств граждан проводилась при координации прокуратуры. Она была начата после совместного приема граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, который провели в ноябре прошлого года заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть и губернатор края Вениамин Кондратьев.
"Его итоги показали масштабы данной проблемы в крае, которые оказались гораздо больше тех, что значились в официальном реестре обманутых дольщиков", — отметили в Генпрокуратуре. Вместе с властями края прокурорами были выработаны меры для работы с застройщиками, чтобы остановить рост числа прекращенных строительств многоквартирных домов и предупреждать самовольное строительство. Как отметили в Генпрокуратуре, отслеживание ситуации было организовано буквально в ручном режиме.
После приема граждан, проведенного прокурорами всех городов и районов Кубани совместно с главами муниципальных образований, и на горячие линии было получено более 640 жалоб. Перечень проблемных многоквартирных домов, где дольщики не получили в срок квартиры, вырос с 47 до 619 объектов.
По итогам дополнительных мер, принятых прокурорами совместно с властями края и правоохранительными органами, из перечня был исключен 121 объект: 56 домов достроены и введены в эксплуатацию, а 65 оказались заложниками формальных проблем в виде административных барьеров. В результате восстановлены права 26 тыс. граждан, к концу года ожидается завершение строительства еще 47 объектов.
"По результатам проведенных мероприятий правоохранительными органами возбуждено 166 уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным строительством жилья и хищением денежных средств граждан с этих объектов. Уголовное преследование коснулось 147 застройщиков, 19 должностных лиц из числа руководителей муниципальных образований, судебных приставов, экспертов, а также сотрудников органов Росреестра", — сообщили в Генпрокуратуре.
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