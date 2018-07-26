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Итоги обследования дома на Бурова обнародуют в конце июля
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Итоги обследования дома на Бурова обнародуют в конце июля 

РИА 57 43 минуты назад
Фото: РИА 57
В Орле сотрудники ООО «Строительно-технические экспертизы и обследования» 20 июля произвели замеры потолочных перекрытий между первым и вторым этажом аварийного дома №26 по ул. Бурова.
По информации пресс-службы администрации города, на их обсчет потребуется не менее 10 дней. Проведённое ранее визуальное обследование показало, что в трех квартирах здания повреждены несущие конструкции, имеются трещины на потолке и стенах. Чтобы более объективно оценить состояние дома и провести ремонт, ООО «Строительно-технические экспертизы и обследования» рекомендовала провести инструментальное обследование ещё в шести квартирах, где есть последствия хлопка газа.
Жилинспекция обратилась к межведомственной комиссии с просьбой признать дом №26 по ул. Бурова аварийным, но без соответствующего заключения экспертной организацией принимать данные решения нельзя. представляется возможным.
Раз в месяц межведомственная комиссия проводит выезды. При необходимости она ещё раз посетит здание на ул. Бурова в конце августа. Если экспертная организация даст рекомендацию проводить капитальный ремонт, то будет инициировано общее собрание собственников жилья для принятия решения по капитальному ремонту за счет средств спецсчета.
Как писал ранее RIA 57, в одной из квартир многоэтажки 23 мая произошел хлопок газа. После ЧП поврежденными оказались шесть квартир: на первом, втором и третьем этажах. У них выбиты окна, появились трещины в потолке и на стенах внутри квартир. Спасатели в отчете констатировали, что угрозы обрушения здания нет и экстренная эвакуация не требуется.
УК инициировала визуальное техническое обследование, которое провела экспертная организация ООО «Строительно-технические экспертизы и обследования». В заключении обследования подтверждено, что в потолке присутствуют трещины (1-3 мм), в стенах (до 2 мм). Эксперты отметили, что несущая способность потолочных перекрытий значительно снижена, и требуется установка подпорок в двух квартирах.
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Сообщение Итоги обследования дома на Бурова обнародуют в конце июля появились сначала на РИА 57.
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