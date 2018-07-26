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RBI займется строительством апартаментов
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RBI займется строительством апартаментов 

АСН-Инфо 54 минуты назад
Фото: АСН-Инфо
Группа RBI открывает новое направление бизнеса. Девелопер начинает заниматься строительством и управлением апарт-отелей.
Об этом сообщил на пресс-конференции для журналистов президент Группы RBI Эдуард Тиктинский.
Первый апарт-отель на 357 номеров будет построен в Московском районе города на Заозёрный улице. Высотность его составит 10-13 этажей. Строительство начнется в третьем квартале этого года, завершится в конце 2021 года. Объем инвестиций в проект составит 1,1 млрд рублей. Управлять апарт-отелями будет специально созданная компания RBI PM.
«Мы видим повышенный спрос на апартаменты. Для многих наших клиентов это цивилизованная форма инвестиций. Сейчас рассматриваем локации под запуск и строительство других аналогичных объектов», — подчеркнул Эдуард Тиктинский.
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