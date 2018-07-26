ФСК «Лидер» намерена довести долю продаж готового жилья до 50%

МОСКВА , 26 июл — РИА Недвижимость. ФСК «Лидер» планирует до конца 2019 года увеличить долю продаж готового жилья до 50%, сообщил журналистам в четверг президент девелоперской компании Владимир Воронин

"Порядка 27% жилья продается уже готовое. Мы продавали ровно столько, сколько нужно для строительства. До конца 2019 года мы планируем довести до 50% долю готового жилья", — рассказал он.