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ФСК «Лидер» намерена довести долю продаж готового жилья до 50%
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ФСК «Лидер» намерена довести долю продаж готового жилья до 50% 

РИА Недвижимость 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Недвижимость. ФСК «Лидер» планирует до конца 2019 года увеличить долю продаж готового жилья до 50%, сообщил журналистам в четверг президент девелоперской компании Владимир Воронин.
"Порядка 27% жилья продается уже готовое. Мы продавали ровно столько, сколько нужно для строительства. До конца 2019 года мы планируем довести до 50% долю готового жилья", — рассказал он.
ФСК «Лидер» занимается строительством жилья в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти, а также Калужской области. Компания занимает шестое место среди российских застройщиков по объему текущего строительства жилья. В 2016 году девелопер приобрел «Домостроительный комбинат №1» (ДСК-1), став одним из крупнейших производителей домостроительных панелей в России.
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