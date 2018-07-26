На востоке Москвы снесли 32 объекта самостроя

У Салтыковского лесопарка на востоке Москвы снесли незаконные строения и нелегальную стоянку грузовиков, говорится в сообщении столичной Госинспекции по недвижимости.

"Всего на участке по адресу: улица Салтыковская, владение 6Б, строение 1 демонтировано 32 объекта самостроя", — отмечается в нем.

Как уточняется в сообщении, незаконные постройки использовались для ремонта грузовиков. Часть территории была заставлена машинами, строения размещались с нарушением земельного законодательства, земельно-правовые отношения не оформлялись, сообщается в пресс-релизе.

Еще восемь незаконных объектов были демонтированы на участке по адресу: улица Большая Косинская, владение 18, добавляется в сообщении.