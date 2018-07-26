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Девушка поселила подругу в своей квартире и пожалела
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Девушка поселила подругу в своей квартире и пожалела 

Мир24 1 час назад
В суде рассматривалось дело истицы Кристины Лапшовой, которая попросила расторгнуть договор безвозмездного пользования своей квартиры с ее подругой Людмилой Селивановой.
Кристина Лапшова рассказала, что три года назад, на 18-летие, ей подарили половину квартиры, вторая доля была у ее отца Олега. Жилье какое-то время пустовало и тогда девушка разрешила пожить там своей подруге. Они заключили договор безвозмездного пользования на три года, но Людмила все равно платила Кристине 15 тысяч рублей за квартиру.
Между тем через три месяца отец Кристины ушел от жены и переселился в квартиру, начав жить с Людмилой. Владелица жилья заявила, что необходимо расторгнуть договор безвозмездного пользования и выселить подругу, которая разрушила семью ее родителей.
В свою очередь Людмила рассказала, что полностью оплачивает все коммунальные платежи и из квартиры съезжать не будет. Кроме того, она призналась, что любит отца Кристина и скоро у них будет свадьба.
В итоге суд постановил в иске отказать, поскольку договор с Людмилой заключен на три года. Между тем после истечения срока договора она обязана съехать.
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