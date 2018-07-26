АСО «Комстрой» сдала очередной дом в ЖК «Екатерининский» раньше срока

АСО «Комстрой» продолжает возведение нового жилого комплекса «Екатерининский». Девелопер сдал еще 20 тысяч квадратных метров жилья на полгода ранее срока. Речь идёт о доме по улице Магнитогорской, 1В в ЖК «Екатерининский».

Застройщик использует кирпично-монолитную технологию строительства, которая гарантирует надёжность домов, а также высокую степень шумо— и теплоизоляции. АСО «Комстрой» известна ростовчанам по высокому качеству социальной инфраструктуры — так, например, во дворе нового дома оборудованы детская и спортивная площадки с резиновым покрытием, установлены комфортные лавочки. Жильцов новостройки порадуют стильные входные группы и красивые клумбы с хвойными растениями.

У ЖК «Екатерининского» есть собственная парковая зона — это полторы тысячи квадратных метров качественного газона и аллей, рядом — зона барбекю и площадка для выгула собак со снарядами для дрессировки и европейскими дог-пакетами. Для спортсменов застройщик предусмотрел большую спортивную площадку с футбольным полем, зоной с турниками и уличными тренажерами. Этим летом прямо во дворе ЖК «Екатерининский» проводятся бесплатные занятия по йоге.

Интересно отметить, что ЖК «Екатерининский» — один из немногих спальных районов, который имеет очень развитую городскую инфраструктуру. Например, в центр можно добраться на автомобиле всего за 10 минут, а ближайшие крупные торговые центры расположены в 5 минутах езды.

В жилом комплексе на домах установлены крышные котельные, которые помогают жильцам сократить до 50% расходов на отопление. Также у АСО «Комстрой» есть собственная УК, которая управляет активами максимально эффективно и в интересах каждого жильца.

«Поздравляю новоселов со сдачей дома. Думаю, им будет очень комфортно жить в новом доме. Объем тех работ, которые компания АСО «Комстрой» направила на благоустройство ЖК, конечно, поражает», — заявил на мероприятии замглавы администрации Ростова по вопросам благоустройства Ваагн Самсонян.

АСО «Комстрой» — одна из немногих строительных компаний, которая постоянно на связи с жильцами сданных домов. Например, написать вопрос или предложение можно через официальные страницы в социальных сетях.

Жилой комплекс «Екатерининский» — масштабный проект, в рамках которого появятся 11 жилых многоквартирных домов, детский сад, торговый центр и 4 парковочных комплекса с возможностью аренды машиномест. Уже сданы 4 дома, на стадии строительства еще 4 дома и парковочный комплекс. Также компания «Комстрой» начала строительство 25-этажного ЖК «Запад», который представляет собой жилой дом с панорамным остеклением лоджий, подземной парковкой и благоустроенной территорией.

У застройщика большие планы по комплексному освоению территорий. В ближайшее время АСО Комстрой приступит к возведению 25-этажного дома с закрытой территорией в Левенцовке — ЖК «Маршал». Также в компании стартовал проект по возведению ЖК «Днепровская роща» — это два 25-этажных дома, расположенные у рощи, при этом в 5 минутах ходьбы имеется вся инфраструктура для комфортной жизни.