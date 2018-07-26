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Челябинские богачи перестали покупать «двухэтажные» квартиры
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Челябинские богачи перестали покупать «двухэтажные» квартиры 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Челябинцы начали избавляться от двухуровневых квартир. С начала года число таких объектов, выставленных на продажу, подскочило почти в четыре раза. Об этом сообщаютспециалисты портала по выбору недвижимости N1.RU.
Самая дорогая «двухэтажная» квартира расположилась в центре Челябинска, в пяти минутах ходьбы от Центрального стадиона. В доме пять комнат (среди них –гардеробная, две спальни) и два полноценных санузла. Во всей квартире необычное остекление — круглое. Из окон открывается вид на парк Гагарина. Общая площадь — 200 квадратных метров. Владелец просит за такой объект 10 миллионов рублей.
Самые дешевые двухуровневые квартиры находятся в микрорайоне Новосинеглазово. В одном из домов продаются сразу два таких жилища по цене 3 миллиона. Размер одной из них –120 квадратных метров, площадь другой составляет 180 квадратных метров.
«Двухуровневые квартиры — это штучный товар на рынке жилья. Как правило, их отличают большие площади и также высокий чек за коммунальные услуги. Если в такой квартире не живет большая семья, то владение таким объектом очень непрактично», — прокомментировала руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринева.
По ее словам, сегодня двухуровневые квартиры остаются невостребованными, так как интерес обеспеченных людей сместился в сегмент элитной загородной недвижимости.
Фото: pxhere.com
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