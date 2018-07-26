Самая дорогая арендная квартира в Москве сдаётся за 650 тысяч рублей

В Департаменте аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость составили традиционный рейтинг наиболее высокобюджетных вариантов найма жилья в Москве : в июле максимальная ставка составляет 650 тыс. рублей, что на 150 тыс. рублей ниже, чем месяцем ранее. В июне победителем ТОП-5 была 4-комнатная квартира в Погорельском переулке за 800 тыс. рублей в месяц, лидер июльского чарта — 7-комнатный лот на Арбате.

В июле на первой строчке рейтинга эксклюзивных предложений найма в столице разместилась 7-комнатная квартира на Арбате за 650 тыс. рублей в месяц. Жилье в историческом здании имеет площадь 360 кв. м и высоту потолка 4,5 м. Просторная гостиная (80 кв. м) — с видом на Старый Арбат, окна 4-х спален выходят в тихий зеленый двор. Дизайн интерьера выполнен по индивидуальному проекту, квартира оборудована бытовой техникой и меблирована; по желанию жильцов возможно приобретение дополнительных предметов обстановки. Кухня площадью 35 кв. м обустроена мебелью Berloni и встроенной техникой Miele. Отопление и горячее водоснабжение — автономные. Машино-место на охраняемой стоянке входит в стоимость найма.

Второе место в ТОП-листе принадлежит лоту со ставкой найма 550 тыс. рублей: это 3-уровневая 5-комнатная квартира площадью 320 кв. м в кирпичном доме на Остоженке, недалеко от станции метро «Кропоткинская». В составе объекта 5 изолированных спален, кухня-столовая, гардеробная комната, 3 санузла. В интерьере помещений возможны корректировки в соответствии с эстетическими предпочтениями квартирантов. Машино-место на парковке — без дополнительной оплаты.

«Бронза» — у 4-комнатной квартиры за 500 тысяч рублей, расположенной в клубном доме в 1-м Зачатьевском переулке, недалеко от станции метро «Кропоткинская». Жилплощадь 173 кв. м включает гостиную, 3 спальни, 2 гардеробные комнаты, 3 санузла. Она оснащена полным комплектом бытовой техники и кухонным гарнитуром, мебель в комнатах отсутствует. Из панорамных окон открывается живописный вид на Зачатьевский монастырь. В доме есть спортзал, бассейн, а также подземный паркинг с лифтом, на котором можно подняться в квартиру. Найм машино-места оплачивается отдельно.

Четвертое место занимает объект со стоимостью найма 490 тыс. рублей. «Трешка», обустроенная в стиле ар-деко, находится на последнем этаже ЖК «Ретро» — можно любоваться великолепными городскими пейзажами, видами на Храм Христа Спасителя, Зачатьевкий монастырь. В квартире площадью 150 кв. м есть 2 спальни с индивидуальными санузлами, гостиная с действующим дровяным камином, просторная кухня-столовая, оборудованная бытовой техникой марок Siematic, Gaggenau, Miele, а также удобный хозяйственный блок. В арендную ставку также включен найм 2 машино-мест в подземном паркинге.

Замыкает июльский ТОП-5 предложение за 400 тыс. рублей: в аренду сдается 4-комнатная квартира площадью 138 кв. м в элитном ЖК «Дом на Покровском бульваре», в Басманном районе. В квартире выполнен ремонт по эксклюзивному дизайн-проекту, она укомплектована мебелью и техникой от ведущих мировых брендов. Доступ посторонних во двор дома ограничен пропускной системой.