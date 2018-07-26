Исследование: Аренда самой дорогой квартиры в Москве в июле составляет 650 тыс. руб.

Максимальная арендная ставка на рынке жилья Москвы в июле 2018 г. составляет 650 тыс. руб. в месяц, сообщили в пресс-службе компании «ИНКОМ-Недвижимость».

«В департаменте аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» составили традиционный рейтинг наиболее высокобюджетных вариантов найма жилья в Москве: в июле максимальная ставка составляет 650 тыс. руб., что на 150 тыс. руб. ниже, чем месяцем ранее. В июне победителем топ-5 была четырехкомнатная квартира в Погорельском пер. за 800 тыс. руб. в месяц, лидер июльского чарта — семикомнатный лот на Арбате», — говорится в сообщении.

Так, в июле 2018 г. на первой строчке рейтинга эксклюзивных предложений найма в столице разместилась семикомнатная квартира на Арбате за 650 тыс. руб. в месяц.

«Жилье в историческом здании имеет площадь 360 кв. м и высоту потолка 4,5 м. Просторная гостиная (80 кв. м) с видом на Старый Арбат, окна четырех спален выходят в тихий зеленый двор. Дизайн интерьера выполнен по индивидуальному проекту, квартира оборудована бытовой техникой и меблирована; по желанию жильцов возможно приобретение дополнительных предметов обстановки. Кухня площадью 35 кв. м обустроена мебелью Berloni и встроенной техникой Miele. Отопление и горячее водоснабжение — автономные. Машино-место на охраняемой стоянке входит в стоимость найма», — указано в сообщении.

Отмечается, что второе место в топ-листе принадлежит лоту со ставкой найма 550 тыс. руб. — это трехуровневая пятикомнатная квартира площадью 320 кв. м в кирпичном доме на ул. Остоженка, недалеко от станции метро «Кропоткинская». В составе объекта пять изолированных спален, кухня-столовая, гардеробная комната, три санузла. Машино-место на парковке — без дополнительной оплаты.

«Бронза» — у четрехкомнатной квартиры за 500 тыс. руб., расположенной в клубном доме в 1-м Зачатьевском пер. недалеко от станции метро «Кропоткинская». Жилплощадь 173 кв. м включает гостиную, три спальни, две гардеробные комнаты, три санузла. Она оснащена полным комплектом бытовой техники и кухонным гарнитуром, мебель в комнатах отсутствует. Из панорамных окон открывается живописный вид на Зачатьевский монастырь. В доме есть спортзал, бассейн, а также подземный паркинг с лифтом, на котором можно подняться в квартиру. Найм машино-места оплачивается отдельно», — рассказали в компании.

Уточняется, что также в июле 2018 г. предлагается объект со стоимостью найма 490 тыс. руб. Трехкомнатная квартира, обустроенная в стиле ар-деко, находится на последнем этаже ЖК «Ретро» — можно любоваться великолепными городскими пейзажами, видами на храм Христа Спасителя , Зачатьевкий монастырь. В квартире площадью 150 кв. м есть две спальни с индивидуальными санузлами, гостиная с действующим дровяным камином, просторная кухня-столовая, оборудованная бытовой техникой марок Siematic, Gaggenau, Miele, а также удобный хозяйственный блок. В арендную ставку также включен найм двух машино-мест в подземном паркинге», — поясняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что далее в рейтинге следует предложение за 400 тыс. руб. : в аренду сдается четырехкомнатная квартира площадью 138 кв. м в элитном ЖК «Дом на Покровском бульваре» в Басманном районе. В квартире выполнен ремонт по эксклюзивному дизайн-проекту, она укомплектована мебелью и техникой от ведущих мировых брендов. Доступ посторонних во двор дома ограничен пропускной системой.