В Волгоградской области молодые семьи получают жилье по госпрограмме 

В Волгоградской области молодые семьи могут получить жилье по госпрограмме и взять ипотечный жилищный кредит на льготных условиях.
По данным пресс-службы губернатора, по итогам конкурсного отбора в 52 муниципальных образованиях в 2019 году начнется строительство квартир для молодых семей. Определились территории-участницы — это Волгоград, Урюпинск, Алексеевский и Октябрьский районы, городское поселение Дубовка, рабочие поселки Средняя Ахтуба, Котовское, Чернышковское и 10 сельских поселений. Отметим, после того, как федеральный центр определит объем субсидии для региона, будет сформирован список молодых семей, претендующих на социальную выплату. Напомним, участником программы может быть молодая семья (до 35 лет), в том числе неполная, признанная нуждающейся в улучшении жилищных условий. С полным списком требований можно ознакомиться на сайте областного комитета строительства.