ФСК «Лидер» построит рядом с Мытищами жилой квартал на 4,4 тыс. квартир в 2026 г.

Финансово-строительная корпорация «Лидер» построит рядом с подмосковными Мытищами жилой квартал площадью 365 тыс. кв. м в 2026 г. Об этом на пресс-конференции сообщил президент компании, девелопера проекта Владимир Воронин

«Это уже второй проект ФСК «Лидер» на севере ближайшего Подмосковья . Наш опыт подтверждает перспективность направления и его высокую востребованность у покупателей как из Москвы , так и из Московской области. По нашим прогнозам, более 90% сделок в новом комплексе будут заключаться с покупателями, приобретающими жилье для себя, доля инвестиционных сделок ожидается на уровне 8-9%. Срок реализации проекта — 2026 г.», — сказал В. Воронин.

В состав ЖК «Датский квартал» входят пять жилых домов переменной высотности, от девяти до 22 этажей. Проект включает в себя социальную и коммерческую инфраструктуру, в том числе школу и два детских сада. Площадь всего проекта — 365 тыс. кв. м, общая площадь квартир — 220 тыс. кв. м. Объем инвестиций — 19,6 млрд руб. Завершение строительства первой очереди — 2021 г. Количество квартир в рамках проекта — 4 тыс. 389 штук.