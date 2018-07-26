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ФСК «Лидер» построит рядом с Мытищами жилой квартал на 4,4 тыс. квартир в 2026 г.
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ФСК «Лидер» построит рядом с Мытищами жилой квартал на 4,4 тыс. квартир в 2026 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Финансово-строительная корпорация «Лидер» построит рядом с подмосковными Мытищами жилой квартал площадью 365 тыс. кв. м в 2026 г. Об этом на пресс-конференции сообщил президент компании, девелопера проекта Владимир Воронин.
«Это уже второй проект ФСК «Лидер» на севере ближайшего Подмосковья. Наш опыт подтверждает перспективность направления и его высокую востребованность у покупателей как из Москвы, так и из Московской области. По нашим прогнозам, более 90% сделок в новом комплексе будут заключаться с покупателями, приобретающими жилье для себя, доля инвестиционных сделок ожидается на уровне 8-9%. Срок реализации проекта — 2026 г.», — сказал В. Воронин.
В состав ЖК «Датский квартал» входят пять жилых домов переменной высотности, от девяти до 22 этажей. Проект включает в себя социальную и коммерческую инфраструктуру, в том числе школу и два детских сада. Площадь всего проекта — 365 тыс. кв. м, общая площадь квартир — 220 тыс. кв. м. Объем инвестиций — 19,6 млрд руб. Завершение строительства первой очереди — 2021 г. Количество квартир в рамках проекта — 4 тыс. 389 штук.
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