Еще 460 млн рублей нужно Братску, чтобы достроить дома для переселения

Почти 16 тысяч кв. м ветхого и аварийного жилья до сих пор не расселено в Братске , тысячи человек ждут новых квартир. Такие данные 26 июля приводит пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на слова министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светланы Свиркиной.

Как уточняет пресс-служба, Братску уже оказана значительная помощь, в том числе и финансовая. С самого начала выполнения программы по переселению людей из аварийного жилья, которое признано таким на 1 января 2012 года, город полностью обеспечили финансированием. Кроме того, сумма софинансирования программы была уменьшена с 30% до 1,8%. Для этого Братску выделили дополнительно 160 млн рублей.

Из региональной казны городу выделяли и другие дополнительные деньги, тем не менее девять многоквартирных домов все еще не достроены, а 580 млн рублей на их возведение уже выплачены ООО «Стройспецгрупп». Теперь Братск объявил, что на достройку зданий требуется еще 460 млн рублей. Таким образом, по подсчетам минстроя , стоимость квадратного метра жилья в этих новостройках превысит 62 тыс. рублей, что сопоставимо с новостройками улучшенного качества в центре Иркутска

Светлана Свиркина сообщила, документация на достройку двух домов в Братске передана в экспертизу. Смогут ли братчане справиться с достройкой остальных домов в установленный срок, вызывает опасения. По словам руководителя аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрия Чернышова, в законную силу вступило решение Братского городского суда о том, что бездействие мэра Братска при выполнении программы переселения из аварийного жилья признано незаконным. Завершает проверку областной финансовый контроль, который вынесет свой вердикт о законности расходования выделенных городу на переселение средств. В отношении подрядчика ООО «Стройспецгрупп» ведутся следственные действия. «Но всё это не снимает с нас ответственности за выполнение задачи, поставленной президентом страны. Люди ждут, что их переселят. Если доверие, которое областное правительство оказало администрации Братска, не было оправдано, значит впредь будут использоваться те бюджетные механизмы, которые обеспечат 100-процентный контроль использования бюджетных средств в рамках реализации этой программы», — подчеркнул председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов . Он отметил, что то, что сегодня происходит в Братске, неприемлемо. Завершение строительства многоквартирных домов, расположенных на территории города Братска по улицам Набережная, Горького, Енисейская, Котельная должно быть закончено в 2018 году.