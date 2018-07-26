ФСК «Лидер» построит 360 тыс. кв м жилья в Мытищинском районе Подмосковья

МОСКВА , 26 июл — РИА Недвижимость. ФСК «Лидер» собирается построить жилой квартал за 19,6 миллиарда рублей общей площадью 361 тысяча квадратных метров в поселке «Нагорное» в Мытищинском районе Подмосковья , сообщила в четверг газета «Коммерсант»

"В поселке Нагорное, на внешней стороне МКАД, появится жилой комплекс «Датский квартал» из пяти корпусов общей площадью 361 тысяча квадратных метров, из них 220 тысяч квадратных метров — жилье. Общая площадь участка составляет 17,85 гектара", — написано в статье.

Как уточняет издание, первую очередь строительства планируется завершить к 2021 году.

Финансово-строительная корпорация «Лидер» специализируется на проектах в сфере жилой недвижимости. Совокупный портфель ее проектов составляет 2,5 миллиона квадратных метров.