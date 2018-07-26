Москва обогнала Пекин по объему сделок с недвижимостью

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Объем сделок с недвижимостью в Москве превышает показатели Пекина, несмотря на то, что площадь китайской столицы выше в 6,5 раза. Об этом говорится в сообщении московского управления Росреестра по итогам встречи с делегацией Бюро регистрации недвижимости министерства природных ресурсов КНР.

"В ходе переговоров была затронута тема объема осуществляемых в Москве сделок с недвижимостью, который, по признанию китайских коллег, оказался выше, чем в Пекине, несмотря на то, что площадь китайской столицы больше российской в 6,5 раз", — говорится в сообщении.

Так, в среднем за год столичный Росреестр осуществляет около 1,4 млн регистрационных и 0,7 млн учетных действий. Такой объем объясняется тем, что у отдельно взятого объекта недвижимости в Москве может быть несколько переходов прав, например, при перепродаже, или если объект находится в залоге у банка, отмечает российское ведомство.

Особое внимание специалисты из КНР обратили на внедренный в России с начала прошлого года Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), ставший базой для таких новшеств, как единая учетно-регистрационная процедура, работа с заявлениями по экстерриториальному принципу, сокращение сроков регистрации прав и кадастрового учета, а также используемый ранее безбумажный межведомственный документооборот, омечается в сообщении. «Во многом нововведения позволили России за последние пять лет подняться с 46 на 12 место по показателю „регистрация собственности“ в рейтинге Всемирного банка „Ведение бизнеса 2018“, — отмечается в сообщении столичного Росреестра.