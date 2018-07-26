Ещё
Москва обогнала Пекин по объему сделок с недвижимостью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва обогнала Пекин по объему сделок с недвижимостью 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Объем сделок с недвижимостью в Москве превышает показатели Пекина, несмотря на то, что площадь китайской столицы выше в 6,5 раза. Об этом говорится в сообщении московского управления Росреестра по итогам встречи с делегацией Бюро регистрации недвижимости министерства природных ресурсов КНР.
"В ходе переговоров была затронута тема объема осуществляемых в Москве сделок с недвижимостью, который, по признанию китайских коллег, оказался выше, чем в Пекине, несмотря на то, что площадь китайской столицы больше российской в 6,5 раз", — говорится в сообщении.
Так, в среднем за год столичный Росреестр осуществляет около 1,4 млн регистрационных и 0,7 млн учетных действий. Такой объем объясняется тем, что у отдельно взятого объекта недвижимости в Москве может быть несколько переходов прав, например, при перепродаже, или если объект находится в залоге у банка, отмечает российское ведомство.
Особое внимание специалисты из КНР обратили на внедренный в России с начала прошлого года Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), ставший базой для таких новшеств, как единая учетно-регистрационная процедура, работа с заявлениями по экстерриториальному принципу, сокращение сроков регистрации прав и кадастрового учета, а также используемый ранее безбумажный межведомственный документооборот, омечается в сообщении. «Во многом нововведения позволили России за последние пять лет подняться с 46 на 12 место по показателю „регистрация собственности“ в рейтинге Всемирного банка „Ведение бизнеса 2018“, — отмечается в сообщении столичного Росреестра.
ТАСС: последние новости
Более $18 млрд могут составить частные инвестиции в строительство ТПУ в Москве Акционер ВСК окажет страховщику поддержку на 4,5 млрд рублей из-за ситуации с Urban Group Площадь новой недвижимости в Подмосковье выросла на 20% за полгода
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С Крымским мостом может произойти страшное399
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия18
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги42
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип402
ЕС поддержал «Крымскую декларацию»125
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:21
Названы самые «дорогие» звезды Instagram
Шоу-бизнес
00:25
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ
Украина Армия
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение