Два проблемных жилых дома сдадут в эксплуатацию в Чехове до конца 2018 года

Два многоквартирных дома на территории подмосковного Чехова должны быть сданы в эксплуатацию до конца 2018 года, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Марина Кононова.

«Задерживается ввод в эксплуатацию корпуса многоквартирного жилого дома, который предназначен для переселения граждан из аварийных жилых домов барачного типа. До конца 2018 года дом планируется сдать в эксплуатацию», — сказала Кононова.

По ее словам, в настоящий момент застройщик ведет переговоры с ПАО «Сбербанк» о дополнительном кредитовании, чтобы обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию жилого дома. Что касается второго проблемного объекта, то его ввод в эксплуатацию задерживается уже несколько лет.

«Еще один проблемный объект, который не могут сдать в течение трех лет, расположен на улице Чехова, дом 16. Дом находится на контроле министерства строительного комплекса Московской области , и жители должны получить ключи от первых квартир до конца 2018 года», — отметила Кононова.

По словам главы городского округа, остаточный объем работ по данному объекту оценивается в 30 миллионов рублей.

Кононова также рассказала, что полностью решить проблему ветхого и аварийного жилья в подмосковном Чехове планируется до конца 2020 года.