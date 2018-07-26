ОАК собирается до конца года продать земли корпорации «МиГ» в Москве

"ОАК планирует до конца года провести торги в форме открытого аукциона по отчуждению имущества и земли, сейчас принадлежащих «дочке» корпорации АО «РСК „МиГ“, — написано в статье.

Речь идет об участке в районе станции метро „Динамо“ по адресу: 1-й Боткинский проезд, владение 7. Как рассказали изданию в пресс-службе ОАК, эта площадка уже не используется для производства авиационной техники.

По оценке партнера Colliers International Владимира Сергунина , стоимость участка в текущем состоянии без исходно-разрешительной документации может составить 9-11 миллиарда рублей. По оценкам эксперта, на территории „МиГа“ можно построить более 1,3 миллиона квадратных метров недвижимости.

Как написано в статье, найти применение земле в районе станции метро „Динамо“ ОАК пытается уже давно. Еще в конце 2010 года проект застройки для компании разрабатывала Москомархитектура: между аэродромом и Ленинградским шоссе планировалось возвести 900 тысяч квадратных метров жилой и 1,4 миллиона квадратных метров офисной недвижимости, а также объекты социальной инфраструктуры. Но проект согласован не был. В 2013 году компания решила самостоятельно осваивать участок. В сентябре 2017 года „ОАК-Девелопмент“ объявил закупку на подготовку архитектурной и градостроительной документации территории у станции метро „Динамо“. В частности, в планах у ОАК было отдать часть территории „МиГ“ под свой технопарк.