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ОАК собирается до конца года продать земли корпорации «МиГ» в Москве
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ОАК собирается до конца года продать земли корпорации «МиГ» в Москве 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 26 июл — РИА Недвижимость. Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) собирается до конца года продать 60 гектаров территории, где раньше производились самолеты "МиГ", в районе Ленинградского проспекта в Москве, сообщает в четверг РБК.
"ОАК планирует до конца года провести торги в форме открытого аукциона по отчуждению имущества и земли, сейчас принадлежащих «дочке» корпорации АО «РСК „МиГ“, — написано в статье.
Речь идет об участке в районе станции метро „Динамо“ по адресу: 1-й Боткинский проезд, владение 7. Как рассказали изданию в пресс-службе ОАК, эта площадка уже не используется для производства авиационной техники.
По оценке партнера Colliers International Владимира Сергунина, стоимость участка в текущем состоянии без исходно-разрешительной документации может составить 9-11 миллиарда рублей. По оценкам эксперта, на территории „МиГа“ можно построить более 1,3 миллиона квадратных метров недвижимости.
Как написано в статье, найти применение земле в районе станции метро „Динамо“ ОАК пытается уже давно. Еще в конце 2010 года проект застройки для компании разрабатывала Москомархитектура: между аэродромом и Ленинградским шоссе планировалось возвести 900 тысяч квадратных метров жилой и 1,4 миллиона квадратных метров офисной недвижимости, а также объекты социальной инфраструктуры. Но проект согласован не был. В 2013 году компания решила самостоятельно осваивать участок. В сентябре 2017 года „ОАК-Девелопмент“ объявил закупку на подготовку архитектурной и градостроительной документации территории у станции метро „Динамо“. В частности, в планах у ОАК было отдать часть территории „МиГ“ под свой технопарк.
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