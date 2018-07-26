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Более 25 тыс. человек примут участие в «Чёрной пятнице недвижимости»
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Более 25 тыс. человек примут участие в «Чёрной пятнице недвижимости» 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 26 июл — РИА Недвижимость. Более 25 тысяч человек уже выразили желание приобрести недвижимость в дни «Чёрной пятницы рынка недвижимости» (Black Friday Real Estate), которая пройдет с 27 по 29 июля, говорится в сообщении ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA.
"Для подписчиков акция начинается на час раньше, то есть 26 июля в 23:00, для всех остальных — 27 июля в 00:01 по московскому времени", — отмечается в нем.
На продажу выставлены квартиры, апартаменты, коттеджи, участки, таунхаусы, машиноместа, коммерческая недвижимость от 40 крупных застройщиков, среди которых «Донстрой», «Крост», «МонАрх», "Галс-Девелопмент", «Кортрос», Группа «Эталон», AFI Development, «Инград», MR Group, Capital Group и другие.
В сравнении с 2017 годом, где максимальный размер дисконта составил 37%, в этом году скидки будут достигать 42%. Сейчас на сайте акции размещено 69 объектов и в ночь с 26 на 27 июля будут известны конкретные предложения застройщиков и размер скидки на них, говорится в сообщении.
Если покупатель хочет получить ипотеку, то ее можно оформить на сайте банка-партнера «Чёрной пятницы». В этом году им стал Газпромбанк, добавляется в материалах.
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