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Музей «Россия — моя история» не удалось построить из саратовских материалов
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Музей «Россия — моя история» не удалось построить из саратовских материалов 

Свободные новости 26 минут назад
Фото: Свободные новости
При строительстве музея «Россия — моя история» стояла задача использовать современные строительные материалы, произведенные в Саратовской области, но воплотить ее не вполне удалось. Об этом сегодня, 26 июля, на заседании правительства области заявил губернатор Валерий Радаев после доклада министра строительства и ЖКХ Дмитрия Тепина.
Руководитель ведомства доложил, что в прошлом году было введено 1,2 миллиона квадратных метров жилья, или 0,49 квадратного метра на человека. В среднем сейчас на каждого жителя области приходится 28,8 квадратных метров жилья, что выше среднего по России — 25,4 метра. Средние цены на квадратный метр на первичном и вторичном рынках составляют 37-36 тысяч рублей. В области за год выдано восемь тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 13 миллиардов рублей, в этом году число кредитов уже перевалило за шесть тысяч на общую сумму десять миллиардов рублей.
До конца 2018 года планируется завершить строительство 66 многоквартирных жилых домов площадью 570 квадратных метров, в том числе в Саратове — 42 дома площадью 422 квадратных метра, в Энгельсе — 14 домов, в Балакове — четыре дома, в Балашове — три.
Радаев поинтересовался у содокладчика, главы Саратова Михаила Исаева, как в настоящее время реализуются квартиры и что из вновь построенного поступает на рынок. Мэр ответил, что порядка 40% от введенного жилья, но «в штуках» назвать количество затруднился. За него ответил министр Тепин: по его информации, в регионе имеется 350 тысяч квадратных метров свободных квартир. Радаев поставил Исаеву на вид отсутствие точной информации и велел лучше владеть цифрами.
Напомним, ранее открытие экспозиции музея «Россия — моя история» в Саратове было перенесенос 12 июня на неопределенный срок, до этого губернатор Валерий Радаев упоминал, что музей должен быть построен в марте.
Отметим, подрядчиком строительства музея является «Балаковоагропромэнерго», которое теперь возьмется за достройку Дворца водных видов спорта.
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