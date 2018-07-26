Музей «Россия — моя история» не удалось построить из саратовских материалов

Руководитель ведомства доложил, что в прошлом году было введено 1,2 миллиона квадратных метров жилья, или 0,49 квадратного метра на человека. В среднем сейчас на каждого жителя области приходится 28,8 квадратных метров жилья, что выше среднего по России — 25,4 метра. Средние цены на квадратный метр на первичном и вторичном рынках составляют 37-36 тысяч рублей. В области за год выдано восемь тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 13 миллиардов рублей, в этом году число кредитов уже перевалило за шесть тысяч на общую сумму десять миллиардов рублей.

До конца 2018 года планируется завершить строительство 66 многоквартирных жилых домов площадью 570 квадратных метров, в том числе в Саратове — 42 дома площадью 422 квадратных метра, в Энгельсе — 14 домов, в Балакове — четыре дома, в Балашове — три.

Радаев поинтересовался у содокладчика, главы Саратова Михаила Исаева , как в настоящее время реализуются квартиры и что из вновь построенного поступает на рынок. Мэр ответил, что порядка 40% от введенного жилья, но «в штуках» назвать количество затруднился. За него ответил министр Тепин: по его информации, в регионе имеется 350 тысяч квадратных метров свободных квартир. Радаев поставил Исаеву на вид отсутствие точной информации и велел лучше владеть цифрами.

Напомним, ранее открытие экспозиции музея «Россия — моя история» в Саратове было перенесенос 12 июня на неопределенный срок, до этого губернатор Валерий Радаев упоминал, что музей должен быть построен в марте.

Отметим, подрядчиком строительства музея является «Балаковоагропромэнерго», которое теперь возьмется за достройку Дворца водных видов спорта.