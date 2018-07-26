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Обмен опытом государственных регистраторов России и Китая
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Обмен опытом государственных регистраторов России и Китая 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 29 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии приняла делегацию коллег из Китая во главе с инспектором Бюро регистрации недвижимости Министерства природных ресурсов Китайской Народной Республики Чжу Люхуа. В рамках визита в Российскую Федерацию регистраторы КНР провели двухстороннюю встречу в центральном аппарате Росреестра, посетили многофункциональный центр госуслуг «Мои документы», а также встретились с руководством Управления Росреестра по Москве.
Бюро регистрации недвижимости Минприроды КНР управляет всем спектром вопросов, связанных с недвижимостью: от межевания земельных участков до разрешения земельных споров. В этой связи китайских партнеров интересовал целый ряд вопросов, связанных с практикой регистрации прав и кадастрового учета в России.
Особое внимание гости из КНР обратили на внедренный в России с начала прошлого года Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), ставший базой для таких новшеств, как единая учетно-регистрационная процедура, работа с заявлениями по экстерриториальному принципу, сокращение сроков регистрации прав и кадастрового учета, а также используемый ранее безбумажный межведомственный документооборот. Во многом нововведения позволили России за последние 5 лет подняться с 46 на 12 место по показателю «регистрация собственности» в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса 2018».
В ходе переговоров была затронута тема объема осуществляемых в Москве сделок с недвижимостью, который, по признанию китайских коллег, оказался выше, чем в Пекине, несмотря на то, что площадь китайской столицы больше российской в 6,5 раз. Так, в среднем за год столичный Росреестр осуществляет около 1,4 млн регистрационных и 0,7 млн учетных действий, то есть по числу рабочих дней — 8,5 тыс. в сутки. Такой объем объясняется тем, что у отдельно взятого объекта недвижимости в Москве может быть несколько переходов прав, например, при перепродаже, или если объект находится в залоге у банка.
Руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов:
— Россия значительно продвинулась в оказании услуг в области регистрации недвижимости, однако любой международный опыт в этой сфере для нас является важным. Китайская система управления земельными ресурсами отличается в первую очередь в силу особенностей института собственности в КНР, но все равно интересна как с юридической точки зрения, так и своими техническими решениями и механизмами регистрации. Пекин, Шанхай и другие мегаполисы Китая являются мировыми лидерами по объемам строительства. Но и современная Москва в этом смысле развивается стремительно.
Руководитель делегации КНР, инспектор Бюро регистрации недвижимости Министерства природных ресурсов Китая Чжу Люхуа также подчеркнул важность обмена опытом, в том числе в рамках состоявшейся встречи. В частности, он особенно отметил возможности российского межведомственного электронного документооборота, экстерриториальную регистрацию объектов недвижимости и степень защиты законных прав собственников.
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