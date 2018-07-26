Госдума отклонила законопроект, приравнивающий гражданский брак к зарегистрированному

Государственная дума отклонила в четверг в первом чтении

законопроект, предлагающий ввести в Семейный кодекс РФ понятие «фактические брачные отношения», которым незарегистрированные отношения мужчины и женщины по прошествии пяти лет совместного проживания, по сути, приравниваются к официальному браку со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями, передает ТАСС

"Фактические брачные отношения — не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство. Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей)", — говорилось в тексте отвергнутого законопроекта.

Согласно инициативе, при наличии одного из этих обстоятельств союз мужчины и женщины получает статус фактических брачных отношений и влечет наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством.

Нидерландах, Проект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента сенатором Антоном Беляковым в январе этого года. Он тогда отмечал, что институт фактических брачных отношений должен признаваться со стороны государства и подлежать определенной степени защиты, как в иностранных государствах, к примеру в Швеции Норвегии , Франции и Германии. В качестве первого шага на пути легитимации таких отношений сенатор предложил распространить на имущество, нажитое в период совместного проживания, «законный режим имущества супругов».

"Это означает, что если мужчина и женщина не заключили договор, то все имущество, нажитое ими в период сожительства, будет признаваться их совместной собственностью. К мужчинам и женщинам, состоящим в фактических брачных отношениях, будут предъявляться те же требования, что и к лицам, планирующим зарегистрировать брак: они должны достичь брачного возраста, не состоять в другом браке и не являться близкими родственниками", — сообщал парламентарий.

Необходимость принятия законопроекта Беляков объяснял тем, что в 2016 году в России, по данным Минтруда, было зарегистрировано наименьшее число браков за последние 20 лет.

"Так же, как и в большинстве зарубежных стран, наши соотечественники не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи. Более того, как показали недавние опросы, россияне даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального. Однако с точки зрения закона так называемое сожительство не признается и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение", — говорилось в пояснительной записке к документу.

Во время рассмотрения законопроекта Беляков подчеркивал, что инициатива в первую очередь призвана дать возможность урегулировать семейные споры после разрыва отношений людей, которые не находились в официально зарегистрированном браке. «Что более важно — это вопрос обеспечения имуществом ребенка, потому что когда у детишек папа и мама поставили штампик в паспорте, и они расходятся, есть одни правовые последствия, и эти дети защищены Гражданским кодексом, Семейным кодексом и российским законодательством», — обратил внимание Беляков. Он также отметил, что дети, рожденные в незарегистрированном браке, такой правовой защиты лишены.

Однако в Госдуме дали отрицательные отзывы на законопроект. Их подготовили в комитетах по вопросам семьи, женщин и детей, а также по государственному строительству и законодательству. Как отмечал, в частности, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников , указанные в документе признаки фактических брачных отношений не всегда присутствуют даже в зарегистрированном браке, а «приравнивание фактических брачных отношений к зарегистрированному браку повлечет существенное ограничение прав граждан». В свою очередь, члены профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей указывали, что реализация законопроекта на практике может привести к тому, что причиной прекращения отношений между мужчиной и женщиной может стать приближающийся пятилетний срок совместного проживания.

Общественной палате предложение эсера Белякова также не встретило понимания. По мнению члена ОП по защите семьи, материнства и детства Элины Жгутовой, законопроект направлен прежде всего «на дележку имущества», тогда как «гораздо важнее думать о детях». Само по себе предложение уравнять официальный и гражданский браки она назвала попыткой «узаконить порочную практику».

С другой стороны, ряд экспертов назвал инициативу Белякова полезной. Законопроект, в частности, мог облегчить взыскание алиментов и раздел совместного имущества, считал адвокат по семейному праву Светлана Дубровина

"В части урегулирования имущественных отношений закон нужно поддержать", — соглашалась юрист Виктория Дергунова . В то же время она считает, что в других аспектах семейной жизни инициатива вызывает много вопросов.

Например, возникает правовая коллизия, если человек уже состоит в официальном браке, но фактически сожительствует с другим человеком. «Если приравнять к браку такое сожительство, у нас тогда многоженство или многомужество получится», — указала юрист.