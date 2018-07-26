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Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье
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Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
В подмосковном городе Пересвете коллекторы решили необычным способом напомнить местному жителю о кредитных обязательствах, сообщает портал «Подмосковье сегодня».
Не обнаружив должника дома, они оставили надписи с угрозами в его адрес на дверях квартиры и стенах подъезда жилого дома на улице Строителей, 11б. Изуродованными оказались практически все помещения общего пользования.
Соседи уже сообщили о произошедшем в управляющую компанию, попросив привести подъезд в порядок. «Известно, что в этой квартире проживают родители должника. Сейчас решается вопрос с управляющей компанией, которая будет проводить ремонт», — рассказала изданию одна из местных жительниц.
Ранее стало известно, что с 2019 года коллекторы смогут получить доступ к биометрии россиян. Передавать данные им будут банки при продаже дебиторской задолженности. Отмечается, что это поможет избежать ошибок при взыскании долгов.
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