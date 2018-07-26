Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье

В подмосковном городе Пересвете коллекторы решили необычным способом напомнить местному жителю о кредитных обязательствах, сообщает портал « Подмосковье сегодня».

Не обнаружив должника дома, они оставили надписи с угрозами в его адрес на дверях квартиры и стенах подъезда жилого дома на улице Строителей, 11б. Изуродованными оказались практически все помещения общего пользования.

Соседи уже сообщили о произошедшем в управляющую компанию, попросив привести подъезд в порядок. «Известно, что в этой квартире проживают родители должника. Сейчас решается вопрос с управляющей компанией, которая будет проводить ремонт», — рассказала изданию одна из местных жительниц.

Ранее стало известно, что с 2019 года коллекторы смогут получить доступ к биометрии россиян. Передавать данные им будут банки при продаже дебиторской задолженности. Отмечается, что это поможет избежать ошибок при взыскании долгов.