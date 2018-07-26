Проблему аварийного жилья в Чехове планируют решить до конца 2020 года

Полностью решить проблему аварийного жилья в подмосковном Чехове планируется до конца 2020 года, сейчас ведутся переговоры с Минобороны России о передаче муниципалитету порядка 100 квартир в рамках госзаказа, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Марина Кононова.

«Наша задача — полностью решить проблему аварийного жилья. Планируем успеть до конца 2020 года. Сегодня нам требуется 1,5 тысячи квадратных метров», — сказала Кононова.

Она также отметила, что в городском округе реализуются как региональные, так и муниципальные программы.

«За последние 5 лет мы предоставили 179 благоустроенных квартир гражданам, проживающим в аварийном жилье, в рамках реализации муниципальных программ по застройке микрорайона Олимпийский и «Жилище», а также в соответствии с договором о развитии застроенной территории, заключенным с ООО «Ликсар-Строй», — добавила Кононова.

По словам главы городского округа, в настоящий момент ведутся переговоры с министерством обороны РФ о передаче муниципалитету порядка 100 квартир в рамках госзаказа, которые в первую очередь будут предлагаться жителям аварийного жилья. В настоящее время министерством обороны РФ готовится приказ о передаче квартир. Заселение жителей планируется начать со следующего года.

Также глава муниципалитета отметила, что с 2015 года численность жителей городского округа увеличилась на 3432 человека или на 2,7%, и на 1 января 2018 года составила 129670 человек. Кроме того, при относительно низкой для региона стоимости квадратного метра жилья в Чехове интерес инвесторов и застройщиков к возведению нового жилья сравнительно невысок. Как следствие, эти два фактора замедляют темпы решения проблемы ветхого и аварийного жилья в городском округе.

Всего в Подмосковье в 2016 и 2017 годах уже были расселены 2,9 тысячи человек, а до конца 2019 года планируется расселить еще 15 тысяч жителей. Расселение аварийного жилищного фонда в Московской области осуществляется волнообразно, в рамках среднесрочных программ по расселению аварийного фонда.

На сегодняшний день новое жилье гражданам предоставляется путем покупки жилья на вторичном рынке, выкупа жилых помещений у собственников, путем приобретения квартир в строящемся доме, либо путем строительства домов.