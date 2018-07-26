Список «переезжающих» на Рощинскую кольцовских дольщиков расширен

Свердловские власти и региональное агентство ипотечного жилищного кредитования (САИЖК) решили расширить список дольщиков «Кольцовского дворика», имеющих право на заселение в ЖК «Рощинский». Новые условия обмена квартир опубликованы на сайте САИЖК и официальном портале областного Минстроя

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в марте 2018 года дольщиков скандального долгостроя, расположенного на пересечении улиц Авиаторов, Ракетной и Спутников, передали под крыло САИЖК, а само агентство стало новым инвестором проекта. В мае на заседании областной координационной комиссии были утверждены принципы обмена квартир в кольцовском долгострое (дома №1 и №2) на готовое жилье в доме по улице Рощинская, 44.

Согласно разработанным правилам обмена, в первоочередном порядке пройти эту процедуру могли граждане, полностью оплатившие свои договоры и не имеющие другого жилья. На днях же стороны решили расширить список за счет граждан из социально незащищенных категорий.

Речь, в частности, идет о пенсионерах, инвалидах и многодетных семьях, имеющих двух и более несовершеннолетних детей. Для того, чтобы получить квартиры на Рощинской, они должны подать в отдел продаж САИЖК увесистый пакет документов.

Среди них, кроме собственно заявления, должна быть документация, подтверждающая пенсионный либо «инвалидный» статус заявителя, наличие у него на иждивении несовершеннолетних детей, наличие недвижимости в собственности дольщика либо членов его семьи, а также копии выписок из ЕГРН о наличии у дольщика (либо членов его семьи) иных жилых помещений.

Сейчас комиссия совместно с представителями САИЖК анализирует еще 82 договора, заключенных 92 дольщиками. Окончательное решение по ним будет принято в августе. Еще 22 договора долевого участия, подписанных дольщиками «Кольцовского дворика», на данный момент уже прошли госрегистрацию прав на недвижимость, а 29 договоров находятся в работе.

Стоит напомнить, что строительство ЖК «Кольцовский дворик» в 2016 году было заморожено из-за отсутствия финансирования. От действий застройщика (компания «Диарт-Урал») пострадало 458 человек. В отношении руководства компании возбуждено уголовное дело: его подозревают в нецелевом использовании средств.

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