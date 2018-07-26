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Челябинский предприниматель докупил остатки танкового училища
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Челябинский предприниматель докупил остатки танкового училища 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На очередном аукционе в Москве 25 июля челябинский предприниматель, владелец строительной компании «Никс» Николай Серсков купил еще один земельный участок бывшего Челябинского танкового училища на улице Монакова,1, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на организатора торгов.
Полгектара федеральной земли достались девелоперу по стартовой цене в 8,7 миллиона рублей. Желающих купить 5 тысяч 213 квадратных метров земли в районе железнодорожного вокзала Челябинска оказалось трое, но одного из них не допустили к торгам, а второй — челябинское ООО «Легион. Центр» так и не вступил в борьбу за лот. Шаг аукциона составлял 100 тысяч рублей.
Ранее, 18 июля, Николай Серсков уже приобрел на аукционе за 254,6 миллиона рублей четыре земельных участка бывшего училища общей площадью свыше 81 тысячи квадратных метров с находящимися на ней 18 объектами недвижимости, выставленными на продажу по символической цене в один рубль за штуку. Предприниматель заявил журналистам, что в течение ближайших трех лет планирует построить на приобретенных землях жилой комплекс из многоэтажных домов среднего класса. Таким образом, 86,3 гектара земли в центре Челябинска обошлись предпринимателю менее, чем в 270 миллионов рублей.
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