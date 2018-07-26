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Свердловские депутаты намерены защитить права детей на жилье
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Свердловские депутаты намерены защитить права детей на жилье 

Уралинформбюро 43 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Права детей на жилье, приобретенное за счет средств материнского капитала, следует закрепить на законодательном уровне. Возможность внесения изменений в федеральный закон о материнском семейном капитале обсудили депутаты комитета по социальной политике Заксобрания Свердловской области. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе регионального парламента.
По словам председателя комитета Вячеслава Погудина, федеральный закон сегодня обязывает получателя маткапитала оформить жилье в общую собственность, в том числе детей. То есть каждый ребенок в семье должен получить долю в жилье, приобретенном, построенном или реконструированном за счет средств маткапитала.
"Казалось бы, защита прав несовершеннолетних прописана законом. Однако не создан механизм контроля за выделением детям доли. Очевидно, что Пенсионный фонд РФ, являющийся оператором реализации данной меры социальной поддержки, не может быть надзорным органом, у него нет таких полномочий. Известны случаи, когда через суд восстанавливаются права детей. Мы на региональном уровне проблему видим, однако решение может быть принято только федеральными законодателями", — рассказал Вячеслав Погудин.
Председатель ЗакСо Людмила Бабушкина также подчеркнула важность урегулирования всех вопросов защиты прав детей на уровне закона. «Рабочая группа Заксобрания планирует направить запрос в профильное министерство правительства РФ. В осеннюю сессию мы вернемся к рассмотрению данного вопроса», — отметила она.
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