Свердловские депутаты намерены защитить права детей на жилье

Права детей на жилье, приобретенное за счет средств материнского капитала, следует закрепить на законодательном уровне. Возможность внесения изменений в федеральный закон о материнском семейном капитале обсудили депутаты комитета по социальной политике Заксобрания Свердловской области . Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По словам председателя комитета Вячеслава Погудина, федеральный закон сегодня обязывает получателя маткапитала оформить жилье в общую собственность, в том числе детей. То есть каждый ребенок в семье должен получить долю в жилье, приобретенном, построенном или реконструированном за счет средств маткапитала.

"Казалось бы, защита прав несовершеннолетних прописана законом. Однако не создан механизм контроля за выделением детям доли. Очевидно, что Пенсионный фонд РФ , являющийся оператором реализации данной меры социальной поддержки, не может быть надзорным органом, у него нет таких полномочий. Известны случаи, когда через суд восстанавливаются права детей. Мы на региональном уровне проблему видим, однако решение может быть принято только федеральными законодателями", — рассказал Вячеслав Погудин