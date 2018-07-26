В Красноярске возводят самую большую новостройку в Сибири

В микрорайоне «Тихие Зори» возводится самая большая высотка в Сибири — дом на 1140 квартир. В новостройке, которую сдадут в конце текущего года, 392 однокомнатных, 552 двухкомнатных и 154 трехкомнатных квартиры. Также в планах у застройщика сделать 42 четырехкомнатные квартиры, сообщает «Сибдом».

Высота строящейся многоэтажки — от 20 до 26 этажей. Пока это самый многоквартирный дом в Сибири, утверждают аналитики. На втором месте находится новостройка в Ангарске Иркутской области . В доме предусмотрены 22 подъезда и 909 «однушек».

Третье место у Алтайского края . В городе Новоалтайск строится дом на 725 квартир. Объект является проблемным, а работы на нем в настоящее время не ведутся.

«Все эти дома, в каком бы регионе они ни строились, появляются в основном в новых микрорайонах, где достаточно места для размещения подобных объектов. Только парковок такому дому нужно несколько сотен, не говоря уже о спортивных площадках и детских городках», — пояснили аналитики.

Эксперты отметили, что в Красноярске в последнее время наблюдается и противоположная тенденция. Застройщики начали отдавать предпочтения объектам с небольшим количеством квартир.

Фото: Сибдом