В Надыме при пожаре в квартире пострадала старушка

Надыме на улице Ямальской во время пожара в пятиэтажном жилом доме пострадала хозяйка квартира 1941 года рождения. У неё ожог верхних дыхательных путей, отравление угарным газом. Старушку госпитализировали в больницу. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по ЯНАО. Огнеборцам понадобилось менее получаса, чтобы справиться с возгоранием. Огнем повреждена кухня на площади 6 квадратных метров, закопчена квартира по всей площади. Причины пожара и ущерб устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 7 человек и 2 единицы спецтехники МЧС