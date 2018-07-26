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В Надыме при пожаре в квартире пострадала старушка
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В Надыме при пожаре в квартире пострадала старушка 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Надыме на улице Ямальской во время пожара в пятиэтажном жилом доме пострадала хозяйка квартира 1941 года рождения. У неё ожог верхних дыхательных путей, отравление угарным газом. Старушку госпитализировали в больницу. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по ЯНАО.
Огнеборцам понадобилось менее получаса, чтобы справиться с возгоранием. Огнем повреждена кухня на площади 6 квадратных метров, закопчена квартира по всей площади. Причины пожара и ущерб устанавливаются.
В тушении пожара были задействованы 7 человек и 2 единицы спецтехники МЧС.
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