Почему сироты остаются без жилья 

Приоритет по остаточному принципуВ прежние годы прокуратуре Якутии удавалось добиваться от местных властей 100-процентного выделения средств на строительство или покупку жилья для детей-сирот. Хотя чиновники называют сиротские квартиры «одним из самых приоритетных вопросов», при формировании бюджета денег на них всегда не хватало. Их находили лишь после принятия мер прокурорского реагирования, порой довольно жестких. В 2017-м, к примеру, внесенное в правительство республики представление надзорного органа не подействовало — по результатам его рассмотрения в бюджет при корректировке было добавлено всего десять процентов требуемой суммы. В полном объеме деньги нашли под занавес года лишь после того как министрам финансов и экономики было объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства. В этом году история повторяется. Изначально на решение проблемы выделили 926,4 миллиона рублей (в том числе 154,9 из федеральной казны). Этого было явно недостаточно. Местные власти привычно пообещали, что средства по возможности добавят при корректировках бюджета. Повод внести изменения в главный финансовый документ республики появился уже весной, поскольку доходная часть бюджета выросла на 4,2 миллиарда рублей. Но когда начали делить эти деньги, стало ясно, что их ни на что не хватает: четыре миллиарда нужны на покрытие прошлогодних долгов, столько же на субсидии коммунальным предприятиям и еще четыре — на повышение зарплат. В 2018-м квартиры в Якутии должны получить более 1100 детей-сирот. Однако выделенных денег хватит лишь на достройку домов, заложенных в предыдущие годы. За бортом программы остаются 476 бывших детдомовцев, у которых право на получение жилья от государства наступило в 2018-м. Чтобы только начать сооружать квартиры для них, нужно 605 миллионов рублей (30-процентный аванс строителям). Этих средств в бюджете нет. В перспективе ситуация может оказаться еще хуже. Соответствующая госпрограмма на 2019 — 2022 годы предусматривает расходы на жилье только для 729 из 3,8 тысячи сирот. Как считают в парламенте Якутии, на республиканскую казну ложится слишком большая нагрузка. — Обязанности и полномочия в этой сфере не могут лежать только на регионе. Должна быть равная поддержка со стороны Российской Федерации, — отмечает Юрий Николаев. Семь тысяч на очередиНа днях в Приморье прошло очередное распределение квартир детям-сиротам. На этот раз жилье получили 25 человек. Но это капля в море — в очереди на получение жилья стоят еще семь тысяч льготников, больше, чем в любом другом регионе Дальнего Востока. С января 2016 года по июнь 2018 года в Приморском крае обеспечены жилыми помещениями 968 детей-сирот. А в конце прошлого года край возглавил российский антирейтинг по количеству судебных решений, обязывающих региональную администрацию предоставить жилье данной категории граждан. Как выразился тогда главный судебный пристав Приморья Алексей Кузнецов, взыскание по всем исполнительным листам способно «обрушить бюджет региона». Чтобы одномоментно обеспечить квартирами всех очередников, нужно 8,5 миллиарда рублей, край же ежегодно может тратить только один. В Якутии считают, что нагрузка на республиканскую казну слишком велика и без поддержки федерального бюджета не обойтисьНо и эти деньги расходуются не так, как надо. Прокуратура неоднократно находила нарушения в действиях должностных лиц. Обвиняемой по одному из возбужденных дел стала бывшая и.о. директора департамента науки и образования края, которая не проконтролировала формирование цены контракта. Схема выглядела так: в разных районах некие граждане скупали жилье, подходящее под программу расселения сирот. Затем, когда региональные власти объявляли аукцион на покупку, эти квартиры предлагались к продаже, но уже дороже, и край покупал их по завышенной цене. В результате бюджет потерял более двух миллионов рублей. По плану до конца года в Приморье должны выкупить около 300 квартир. Но часто жилье на вторичном рынке по метражу не подходит под условия госзадания, а аукционы срываются из-за отсутствия участников. В итоге региональная администрация решила строить — в ближайшие годы планируется возвести 12 домов. Но к сегодняшнему дню ситуация уже накалена — люди публично высказывали свое возмущение на митинге, а в июне шесть молодых женщин даже объявили голодовку на центральной площади. Через сутки им предложили поселиться в общежитие до момента, пока не подойдет их очередь на получение квартир. Правда, некоторые их товарищи по несчастью сочли это несправедливым, а самих девчонок осудили за шантаж. Власть же тем временем пытается найти другие способы решения проблемы. Врио губернатора Андрей Тарасенко предложил компенсировать аренду жилья. На эти цели в краевом бюджете 2018 года заложили 50 миллионов рублей. Размер компенсации составляет пять тысяч рублей, если человек должен получить квартиру во Владивостоке и три — в остальных муниципалитетах. К слову, во Владивостоке аренда «однушки» может стоить от 15 до 120 тысяч рублей. Кроме того, Андрей Тарасенко обратился к президенту РФ с предложением ввести единовременную выплату для приобретения жилья в собственность, проще говоря, сертификат. Планируется, что Приморье может стать пилотным регионом, где будет реализован проект. В случае его успешной реализации опыт пригодится и в других регионах. Забывают о своих квартирахВ Сахалинской области проживает чуть менее двух тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Не все они нуждаются в жилье. Если у ребенка от родителей осталась квартира, ее консервируют до совершеннолетия хозяина. Всех «безквартирных» ставят на учет в 14 лет. В этом списке более 730 детей, новоселами ежегодно становятся более двухсот. По данным областного министерства образования, в прошлом году 256 сирот получили квартиры, в этом году в предварительных списках — 217 человек. Каждый четвертый становится жителем областного центра. — Чтобы получить квартиру, необходимо написать заявление. Но в силу особенностей воспитания бывшие детдомовцы не привыкли заботиться о себе и иногда забывают это сделать. К примеру, уехали на материк учиться. Приходится их разыскивать, — говорит уполномоченная по правам ребенка Сахалинской области Любовь Устиновская. Так, в самом северном районе Сахалина — Охинском — таких потерявшихся за последние годы было около десяти человек.