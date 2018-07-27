Росреестр Подмосковья в январе-июне принял 52 тыс. заявлений на регистрацию недвижимости из регионов

управление Росреестра по Московской области за I полугодие 2018 г. из других регионов поступило более 52 тыс. заявлений на регистрацию подмосковной недвижимости. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

«Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии ведет прием заявлений на регистрацию прав и кадастровый учет объектов недвижимости по экстерриториальному принципу в каждом регионе России . По итогам I полугодия 2018 г. в управление Росреестра по Московской области из регионов поступило 52 тыс. 291 заявление на учетно-регистрационные действия в отношении объектов недвижимости в Подмосковье. По этому показателю Московская область опережает другие субъекты Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе-июне 2018 г. в управление поступило на 22% больше заявлений, чем за весь 2017 г., когда из регионов было направлено 42 тыс. 694 заявления в отношении объектов подмосковной недвижимости.

«Экстерриториальный принцип предоставляет заявителям возможность обращаться за услугой в любом регионе России, независимо от места нахождения объекта недвижимости. Это повышает удобство получения государственных услуг и сокращает затраты времени и денежных средств на выезд в регион по месту нахождения недвижимости для личного участия в регистрации прав», — пояснили в Росреестре.