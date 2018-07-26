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«АиФ-Иркутск» проведет прямую линию о регистрации дачных домиков
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«АиФ-Иркутск» проведет прямую линию о регистрации дачных домиков 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Как зарегистрировать права на свою загородную недвижимость — земельный участок, летний домик или индивидуальный жилой дом, построенный на дачном, садовом участке? Можно ли оформить права на загородную недвижимость в упрощённом порядке? Какие документы потребуется подготовить владельцу имущества? Куда с ними обращаться? Сколько времени займёт процедура?
На эти и другие вопросы ответит заместитель начальника отдела регистрации недвижимости Управления Росреестра по Иркутской области Елена Александровна Брензей.
Прямая линия состоится в пресс-центре «АиФ-Иркутск» во вторник 31 июля с 16.00 до 17.00. Вопросы принимаются по тел. : (3952) 500-527, а также предварительно по эл. адресу aifredactor@mail.ru.
Напомним, с 1 августа в Приангаье начнут выдавать охотничьи лицензии.
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