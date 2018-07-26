«АиФ-Иркутск» проведет прямую линию о регистрации дачных домиков

Как зарегистрировать права на свою загородную недвижимость — земельный участок, летний домик или индивидуальный жилой дом, построенный на дачном, садовом участке? Можно ли оформить права на загородную недвижимость в упрощённом порядке? Какие документы потребуется подготовить владельцу имущества? Куда с ними обращаться? Сколько времени займёт процедура?

Прямая линия состоится в пресс-центре «АиФ-Иркутск» во вторник 31 июля с 16.00 до 17.00. Вопросы принимаются по тел. : (3952) 500-527, а также предварительно по эл. адресу aifredactor@mail.ru.

Напомним, с 1 августа в Приангаье начнут выдавать охотничьи лицензии.