Из особняка в тюрьму. Что грозит россиянам, чья британская недвижимость оформлена через офшоры?

Офшорных владельцев лондонских особняков заставят раскрыть свою личность. В противном случае им грозят штрафы или даже лишение свободы. Такие требования содержит новый законопроект о борьбе с отмыванием денег, сообщает The Guardian

Согласно документу, иностранные компании, владеющие британской недвижимостью, должны будут назвать своих настоящих владельцев. Тех, кто откажется от регистрации или подадут ложную информацию, накажут штрафом или двумя годами лишения свободы. За продажу или аренду имущества без объявления фактического владельца могут дать уже до пяти лет. Почему британские власти решили ввести такие требования?

Дмитрий Гололобов глава лондонской юридической компании Gololobov & partners «Я думаю, что этот законопроект направлен только против одного. Глубокая цель — всех заставить платить налоги при приобретении жилья и впоследствии при его продаже. Я думаю, что это основная цель, а декларируемое, что они хотят выяснить, кто владеет недвижимостью и где, то все чисто номинально, потому что большинство реальных владельцев, особенно выдающихся домов, типа господина Гурьева, господина Бородина, всем давно известно и никакой тайны особой не представляет. Я думаю, что все-таки основная цель — обеспечение налоговой составляющей, поскольку все операции с недвижимостью приносят британскому бюджету довольно неплохие деньги».

Что грозит россиянам, чья британская недвижимость оформлена через офшоры?

Алексей Карпенко адвокат, старший партнер компании Forward Legal «Для подавляющего большинства россиян, кто покупал недвижимость в Великобритании в достаточно стародавние времена, когда особо не требовалось подтверждение доходов, у этих россиян, я думаю, будут серьезные проблемы, потому что они должны будут раскрыть свои имена. Следующим шагом они будут получать уведомление, просьбу раскрыть источник происхождения средств. В итоге возможно судебное разбирательство по закону о криминальных финансах, вплоть до конфискации имущества, если в британском суде будет доказано, что источник происхождения средств является криминальным. Наиболее распространенный применительно к россиянам криминальный источник денежных средств — это не деньги от торговли наркотиками, а, прежде всего, взятки. Многие настоящие и бывшие российские чиновники получали взятки посредством переводов в офшоры, и на эти деньги они покупали в числе прочего британскую недвижимость. Если это будет установлено и подтверждено, эта недвижимость будет конфискована».

Как напоминает The Guardian, три года назад Национальное криминальное агентство Великобритании заявляло, что иностранные преступные группировки, в том числе российские, использовали операции с британской недвижимостью для отмывания миллиардов фунтов стерлингов.