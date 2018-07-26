По программе реновации переселят около 10 тысяч человек до конца года

До конца 2018 года по программе реновации в Москве из хрущевок переселят около 10 тысяч человек в 30 «стартовых» домов, пишет РБК. Точный график расселения станет известен до конца 2019 года.

Переселение по реновации началось в феврале 2018 года, тогда из сносимых домов жителей переселили в первый «стартовый» дом на 5-й Парковой улице, 62.

Сейчас переезжают жители 13 домов в Северо-Восточном, Восточном, Юго-Западном и Западном округах. В 2018 году для переселенцев из сносимых домов в Москве построят более 2 млн кв. м жилья.