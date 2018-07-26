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Какие права и обязанности есть у собственника квартиры?
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Какие права и обязанности есть у собственника квартиры? 

Inmyroom 21 минуту назад
Закон содержит определенные правила для жильцов. Их соблюдение поможет избежать проблем с соседями, управляющей организацией, местными властями. Причем права и обязанности есть как у хозяина жилья, так и у членов его семьи. Давайте рассмотрим основные аспекты.
Важно: к членам семьи хозяина квартиры относятся проживающие с ним его супруг, дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены им в качестве членов семьи.
Иллюстрации: дизайн-студия Simple Way (2); бюро KM Studio (4)
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