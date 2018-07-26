Какие права и обязанности есть у собственника квартиры?

Закон содержит определенные правила для жильцов. Их соблюдение поможет избежать проблем с соседями, управляющей организацией, местными властями. Причем права и обязанности есть как у хозяина жилья, так и у членов его семьи. Давайте рассмотрим основные аспекты.

Важно: к членам семьи хозяина квартиры относятся проживающие с ним его супруг, дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены им в качестве членов семьи.

Иллюстрации: дизайн-студия Simple Way (2); бюро KM Studio (4)