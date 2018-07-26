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В огне погибла пенсионерка из села Абрамово
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В огне погибла пенсионерка из села Абрамово 

АиФ-Новосибирск 49 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Ночью 26 июля в селе Абрамово Куйбышевского района Новосибирской области, на улице Центральная, 4 произошел пожар. В 2:05 загорелся частный четырехквартирный жилой дом. В огне погибла пенсионерка 1959 года рождения, и один мужчина травмирован — 1985 года рождения.
Когда прибыла пожарная охрана (ПСЧ-13 ОФПС-4) открытым огнем горела крыша дома, веранда и две квартиры, № 3 и № 4. Огонь подпалил веранду квартир № 3 и № 4 на площади 40 кв.м. В квартире № 4 огнём повреждены стены по всей площади, произошло частичное обрушение потолочного перекрытия, сгорела крыша. Над квартирой № 3 сгорела крыша. Квартиры №1, №2 не повреждены. Тушили дом водой от пожарного водоема, расположенного на расстоянии 250 метров от здания. На тушение привлекались 8 человек личного состава, 2 единицы техники.
Интересно, что квартиры не были оборудованы автономными дымовыми пожарными извещателями. Жильцы поврежденных квартир сейчас разместились у родственников. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, сообщает пресс-служба Центр ГО, ЧС и ПБ НСО.
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