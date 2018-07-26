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Россиянка попробовала помолиться дома и едва выжила
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Россиянка попробовала помолиться дома и едва выжила 

dom.lenta.ru 35 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
65-летняя жительница Магнитогорска Челябинской области случайно устроила пожар в молельной комнате дома, в котором проживала. Помещение сильно пострадало от огня, женщина госпитализирована. Об этом сообщает региональная «Комсомольская правда».
Инцидент произошел в одном из частных домов на улице Аносова. Пенсионерка зажгла в молельной комнате свечи, одна из которых упала на стол, что стало причиной возгорания. Пламя быстро распространилось по комнате, и ни сама женщина, ни ее дети, прибежавшие на помощь, самостоятельно потушить его не смогли.
Родные вывели пенсионерку на улицу и вызвали пожарных, которые оперативно справились с огнем. В результате происшествия молельная комната обгорела и закоптилась, пострадали иконы и личные вещи хозяев дома, находившиеся в помещении. Виновница происшествия госпитализирована с отравлением едким дымом. По информации издания, угрозы ее здоровью нет.
Зажженные в ритуальных целях свечи регулярно становятся причиной пожаров в домах россиян. Подобный инцидент, в частности, случился в середине июля в Абакане. Местная жительница зажгла свечу перед иконой в своей квартире, после чего ушла из дома по делам. В ее отсутствие произошло возгорание, от которого серьезно пострадали квартира и имущество женщины.
Еще один случай такого рода произошел весной 2018-го в Белгороде. 80-летняя местная жительница решила помолиться и зажгла перед иконой свечу, которая упала и спровоцировала возгорание. Справиться с огнем женщина не смогла, в результате пожара выгорело полторы комнаты в квартире. По свидетельству очевидцев, пламя вырывалось из окна квартиры на несколько метров.
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