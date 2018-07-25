Верховный суд объяснил, когда за квартиру ветерана заплатит государство

А Верховный суд, проверив, как коллеги разобрали ситуацию, заявил, нельзя было перекладывать на гражданина обязанности государства. Дело в том, что заплатить оставшиеся деньги должны были чиновники, перечислив продавцу недостающую сумму. Они этого не сделали, и пострадал невиновный. Пришлось высокой судебной инстанции исправлять ситуацию.

А теперь все по порядку. Известно, что в нашей стране по закону некоторые категории граждан имеют право на выплаты, которые помогут им улучшить условия жизни, в том числе купить жилье. Суммы на это государство выделяет очень приличные. В нашем случае одна гражданка, которой положена подобная льгота, решила купить квартиру. Она заключила договор с некой коммерческой фирмой. Цена там квадратных метров составила 1,7 миллиона рублей. По закону о ветеранах наша героиня имела право на получение единовременной выплаты, в ее случае — на 1,4 миллиона рублей. То, что для оплаты будут использоваться средства из федерального бюджета, было специально оговорено в ее договоре.

Гражданка перечислила продавцу собственные деньги — 309 000 рублей. Остальное обязано было перевести на счет продавца областное министерство по делам семьи, демографической и социальной политики. Сделать это оно должно было не позже чем через 7 месяцев с момента получения договора, на основании которого право собственности на квартиру регистрировалось за покупательницей.

Право собственности было зарегистрировано за гражданкой, она представила договор в министерство. Вот только деньги на счет продавца не поступили. Тогда фирма отправила покупательнице бумагу с требованием заплатить за жилье недостающие деньги. Но так как таких денег у новосела, естественно, не было, коммерсанты пошли в суд. Там компания требовала расторгнуть договор купли-продажи, аннулировать право собственности на квартиру, вернуть ответчице деньги, те самые 300 тысяч, забрав из них судебные расходы.

Местные суды пришли к выводу, что коммерсанты правы и их требование законно. Ответчица же в суде защищалась — она не должна была платить деньги лично, свои обязанности по договору исполнила и вовремя предъявила к оплате чиновникам все положенные бумаги. Но суды тем не менее встали на сторону бизнесменов, заявив, что раз продавец жилья не получил деньги по договору, то гражданка серьезно нарушила этот самый договор и он должен быть расторгнут.

Верховный суд отстоял права ветерана на жилье

Верховный суд РФ рассудил этот спор совсем по-другому. Судебная коллегия по гражданским делам, изучив обстоятельства дела, пришла к выводу, что ответчица действительно исполнила свои обязанности по договору в полном объеме. Но почему-то местный суд никак не оценил это обстоятельство. При этом никаких указаний на то, что недостающую сумму покупательница должна оплатить лично, в судебных актах нет. Продавец действительно недополучил деньги, но это произошло из-за действий регионального министерства.

А еще Высокий суд подчеркнул: истец в договоре согласился, что обязательство будет исполнено «третьим лицом», значит, возлагать ответственность на ветерана у суда не было оснований. Итог — Верховный суд РФ отменил местные решения и отправил дело на новое рассмотрение. Теперь суд рассмотрит дело, учитывая указания Верховного суда.