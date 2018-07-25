В России в продаже появились складные дома 

Конструктор для жизниПредшественником модульных домов можно считать хозяйственные постройки и строительные вагончики, которые в случае необходимости можно было бы переместить на новое место. А также голландские дома из морских контейнеров. Однако сегодня модульные дома — это полноценное всесезонное жилье, компактное и комфортное. А в некоторых случаях полностью автономное, которое само обеспечивает владельцев водой и электричеством. В своем простейшем решении модульный дом — это огромный ящик. Конструкция легкая, поэтому может стоять на металлических сваях. Кроме того, должны быть подготовлены коммуникации, в самом доме обычно уже есть проводка, отопление и водоснабжение, чистовая отделка, установлена сантехника, а нередко — даже мебель, особенно встроенные элементы, такие как кухня. Сейчас встречаются линейные дома с пологой крышей, дома амбарного типа с двускатной крышей, мини-домики крохотной площади, дома-капсулы. Отличительной чертой современных мини-домов является сплошное остекление одной из стен либо максимальное использование французских окон. А также использование фактуры дерева и краски угольного цвета — эта отделка домов является классикой модульного домостроения. Новоселье за три дняПреимуществом таких домов является их быстрое строительство. Средний срок изготовления домов на производстве — три недели, сборки на участке — 3-7 дней. «Эти дома прежде всего для тех, кто ценит свое время и хочет получить прогнозируемый результат», — говорит Олег Панитков, генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения. Модульные дома отличает бережное отношение к ландшафту. Дома легко устанавливаются на участках с уже выполненным ландшафтным дизайном, высокими деревьями и наносят им минимальный вред. А если заранее подготовить фундамент, то строить такой дом можно в любой сезон. Модули отличаются герметичностью, им не страшны перепады температур. А работы, по которым есть температурные ограничения, к примеру установка окон и дверей, выполняются на заводе. Качество модульных домов выше, чем у каркасных или зданий из сэндвич-панелей. Все дело в том, что в промышленных условиях легче контролировать качество сборки, на строительство не влияют погодные условия, а значит, стройматериалы не пересыхают и не мокнут. «В теплом цехе добиться качества гораздо проще, чем в снег и град на стройплощадке, — говорит Олег Панитков. — Кто ценит свое время и доверяет профессионалам, тот, конечно, выбирает технологии строительства домов высокой заводской готовности». Кроме того, для производства стройматериалы закупают не в сезон, что обходится дешевле. А заводская технология исключает переделки, которые происходят в 80 процентах случаев при строительстве дома на участке. Самые маленькие мини-дома начинаются с площади 15 кв. метров и стоимости 250 тысяч рублей. Дом в 30 кв. метров будет стоить уже 500 тысяч рублей, 45 кв. метров — 800 тысяч рублей. Семейные дома 80-100 кв. метров могут стоить по 3 миллиона рублей. Чем больше площадь, тем больше модулей. Для 15-метрового дома достаточно одного модуля, для дома в 45 кв. метров — уже три. «На мой взгляд, самое главное преимущество — фиксированная цена за дом, в котором можно жить», — говорит Олег Панитков. На новом местеНа практике встречаются очень необычные способы применения модульных построек. К примеру, их используют для создания баз отдыха в экологически чистых районах или заповедных территориях. При использовании свайного фундамента такой дом вообще может не касаться земли, а его изготовление на заводе сводит на нет вред для природы. Их можно использовать в условиях вечной мерзлоты, в горах и у моря. Или такие дома можно использовать на воде. Уже есть реализованные проекты таких домов на плотах по типу амстердамских плавающих домов. Справка «РГ»По данным минпромторга, в России общая доля строительства с применением продукции деревянного домостроения равна 12 процентам. В Финляндии, Швеции, США она доходит до 80, в Японии — до 50. Сейчас в нашей стране из дерева строят не только частные дома, но и школы, детские сады, поликлиники, спортивные комплексы и складские помещения. А как у них?— Американский проект Kasita (США) предусматривает строительство жилых модулей, которые собирают в многоэтажный дом. Модули нужны для того, чтобы забрать свою секцию и перевезти ее на новое место в случае переезда. Причем не обязательно в очередной многоквартирный дом, можно поставить модуль в поле и жить одному. В каждом жилом блоке имеются все удобства, его общая площадь — около 20 квадратных метров. — Словацкий проект Ecocapsule, похоже, не исключает скорого переезда человечества на Марс. Компактная, похожая на яйцо капсула рассчитана на одного или двух человек. Ecocapsule абсолютно автономен, энергию вырабатывают солнечные батареи, а дождевая вода стекает по круглой крыше и фильтруется под домом. — Нидерландский проект ONE — это портативные домики, которые можно размещать на заброшенных пространствах. Дом состоит из двух модулей, расположенных друг на друге, то есть в нем два этажа. — В Великобритании в продажу вышли складные дома M. A.Di Home, которые собираются на месте за 6 часов. Все блоки дома и мебель можно упаковать в огромную коробку и перевезти на большом грузовике. В каждом доме два этажа, есть кухня, обеденная зона и ванные комнаты. Складные дома есть площадью 27 квадратных метров и 84 квадратных метра. — В Финляндии сборные жилые модули начали производить из высокопрочного картона. Название проекта Wikkelhouse переводится на русский как «оберточный дом». Дом имеет влагостойкую защиту и отделан деревянными панелями внутри. Дом из картона может служить 50 лет.